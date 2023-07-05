Світові поставки ноутбуків на підйомі - прогнозується квартальне зростання на 15,7%

5 июля 2023 г., 11:35

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TrendForce прогнозує помітне відновлення світового ринку ноутбуків у ІІ кв. 2023 року. Прогнозується, що поставки досягнуть 40,45 млн одиниць, що на 15,7% більше, ніж у попередньому кварталі. Це знаменує собою поворотний момент після шести кварталів спаду поспіль. Однак, попри це зростання, поставки все ще знижуються на 11,6% у річному обчисленні. TrendForce очікує, що ця тенденція до зростання збережеться і в третьому кварталі, оцінюючи глобальні поставки ноутбуків на рівні 43,08 млн. одиниць, хоча і з уповільненим темпом зростання на 6,5%.

Бренди ноутбуків в першу чергу зосередилися на скороченні надлишкових термінальних запасів у ІІ кв., що призвело до сповільнення закупівель і, як наслідок, вплинуло на продажі ODM. Однак, з початком кварталу і стабілізацією рівня запасів готової продукції та комплектуючих тиск на ланцюжки поставок має зменшитися, що спричинить хвилю попиту на поповнення запасів. Очікується, що ця тенденція продовжиться і в третьому кварталі - сезоні, який зазвичай характеризується активними продажами через попит на шкільні товари та торгові акції, що ще більше стимулюватиме попит на запаси та сприятиме подальшому зростанню світових поставок ноутбуків.

Споживчі моделі початкового рівня та попит на Chromebook демонструють раннє відновлення у другому кварталі

Хоча ринок ноутбуків ще не повністю відновився, TrendForce повідомляє, що з березня на деяких ринках, включаючи Північну Америку, Європу та Південно-Східну Азію, почали з'являтися замовлення на поповнення запасів на певні моделі. Тривалі економічні труднощі, які обмежують наявний дохід споживачів, означають, що попит на поповнення запасів насамперед стосується бюджетних моделей низького та середнього цінового діапазону, переважно тих, що продаються за ціною від 400 до 600 доларів.

Тим часом, після семи кварталів коригування, почали з'являтися тендерні замовлення на Chromebook у Північній Америці, Індонезії та Індії. Крім того, за підтримки ЮНІСЕФ, в Україні також починається відновлення освіти. Варто зазначити, що рішення Google запровадити ліцензійну плату за використання Chromebook з 1 липня 2023 року може потенційно вплинути на конкурентоспроможність цих продуків на ринку пристроїв початкового рівня. Тим не менш, потреба оплати найближчим часом каталізувала зростання загальних поставок Chromebook у другому кварталі, оскільки бренди намагаються заздалегідь уникнути цих витрат.

TrendForce стверджує, що глобальні поставки ноутбуків, ймовірно, досягли найнижчої точки в першому кварталі, а в ІІ кв. має відбутися більш виразне зростання. Однак, збільшення розриву в споживчих цінах може послабити цей ринковий імпульс, що призведе до прогнозованого уповільнення зростання, починаючи з ІІІ кв. З огляду на тривалий економічний спад, TrendForce очікує, що ринок ноутбуків залишатиметься у фазі консолідації протягом 2023 року, а загальний обсяг поставок складе близько 163 млн одиниць, що на 12,2% менше, ніж у попередньому році.

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