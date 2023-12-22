Польща передала Україні ще 5 тис. терміналів Starlink, тепер їх у нас 47 тис.

22 декабря 2023 г., 8:25

Уряд Польщі передав Україні ще 5000 терміналів супутникового зв’язку Starlink. Вони будуть використані для забезпечення безперебійного звʼязку обʼєктів критичної інфраструктури та на прифронтових територіях.

Завдяки міжнародним донорам та партнерам в Україні зараз працюють близько 47 тис. Starlink. Найбільше терміналів передала Польща – понад 19,5 тис. Завдяки цьому тисячі українців можуть користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Starlink вже стали частиною критичної інфраструктури України. Вони дають можливість продовжувати роботу в найскладніших умовах школам, медичним закладам, соціальній та енергетичній сферам. Також Starlink допомагають за лічені години відновлювати звʼязок на деокупованих територіях, де росіяни цілеспрямовано нищили телеком-інфраструктуру та вивозили телекомунікаційне обладнання.

Вдячні уряду та «Міністерству цифровізації Польщі», а також «Національному інституту комунікацій» за потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні.

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