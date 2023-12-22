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Польща передала Україні ще 5 тис. терміналів Starlink, тепер їх у нас 47 тис.

22 декабря 2023 г., 8:25

Польща передала Україні ще 5 тис. терміналів Starlink, тепер їх у нас 47 тис.

Уряд Польщі передав Україні ще 5000 терміналів супутникового зв’язку Starlink. Вони будуть використані для забезпечення безперебійного звʼязку обʼєктів критичної інфраструктури та на прифронтових територіях.

Завдяки міжнародним донорам та партнерам в Україні зараз працюють близько 47 тис. Starlink. Найбільше терміналів передала Польща – понад 19,5 тис. Завдяки цьому тисячі українців можуть користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв’язку навіть в умовах блекаутів.

Starlink вже стали частиною критичної інфраструктури України. Вони дають можливість продовжувати роботу в найскладніших умовах школам, медичним закладам, соціальній та енергетичній сферам. Також Starlink допомагають за лічені години відновлювати звʼязок на деокупованих територіях, де росіяни цілеспрямовано нищили телеком-інфраструктуру та вивозили телекомунікаційне обладнання.

Вдячні уряду та «Міністерству цифровізації Польщі», а також «Національному інституту комунікацій» за потужну підтримку в забезпеченні зв’язку в Україні.

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