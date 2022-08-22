Польща надала України додаткові 5 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink

22 августа 2022 г., 15:35

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що польські друзі передали Україні п’ять тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Такі пристрої допомагають військовим, рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет, а об’єктам критичної інфраструктури – працювати в найскладніших умовах.

Цікаво, що за даними «Мінцифри», на кінець липня в нашій країні використовувалося вже понад 12 тисяч терміналів Starlink. Причому, хоча компанія Space X позиціює їх для фіксованого використання, тести продемонстрували, що навіть в дорозі на швидкості 130 км/год вони здатні забезпечити передачу даних з середньою швидкістю 100 Мбіт\с.

Нагадаємо, ринкова вартість комплекту обладнання, куди входять термінал, монтажний штатив і маршрутизатор складає $499, а місячної підписки – $99.

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