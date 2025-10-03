Україна закликає світ перейти до системної, постійної архітектури глобальної кібербезпеки

3 октября 2025 г., 17:25

Україна закликала міжнародну спільноту перейти від ситуативної допомоги до побудови системної, постійної архітектури глобальної кібербезпеки. Необхідно створювати спільні платформи для обміну даними про загрози в реальному часі та надання взаємної технічної допомоги, адже тільки разом демократичний світ зможе ефективно протистояти скоординованій агресії.

Таку ключову тезу озвучив заступник директора Департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку Андрій Наконечний 30 вересня 2025 року під час виступу на заході «Кіберстійкість у дії: досвід партнерів у рамках CBM 5», який відбувся в Гельсінкі в межах заходів ОБСЄ. Організаторами заходу виступили Велика Британія, Албанія, Нідерланди та Україна.

Одним із ключових акцентів виступу стала ціна кібервійни для мирних громадян. росія свідомо обирає цивільну інфраструктуру головною мішенню для своїх атак, намагаючись дестабілізувати суспільство та посіяти хаос.

«На жаль, головною мішенню в цій війні, навіть у кіберпросторі, залишається цивільне населення. Про це свідчить офіційна статистика CERT-UA: 82% усіх зафіксованих кібератак спрямовані на цивільну інфраструктуру», – зазначив Андрій Наконечний.

Під ударом опиняються енергетика, водопостачання, транспорт, заклади охорони здоров’я та фінансовий сектор – усе те, від чого залежить повсякденне життя мільйонів українців. Цей досвід доводить, що захист критичної інфраструктури має стати пріоритетом для кожної держави, адже кібербезпека – це безперервний процес, який вимагає постійної уваги та взаємодії з усіма дотичними секторами.

Досвід України переконливо доводить, що жоден уряд не може ефективно протистояти повномасштабній кіберагресії самотужки. Криза стала каталізатором безпрецедентної співпраці між державними структурами та приватним технологічним сектором, що дозволило не лише уникнути колапсу, а й суттєво посилити захищеність життєво важливих систем.

Саме синергія зусиль, де приватні компанії добровільно допомагали захищати державні установи, а глобальні провайдери надавали хмарні потужності для резервних копій, стала одним зі стовпів української кіберстійкості.

Ще один важливий урок, який засвоїла Україна, – жодна країна, якою б технологічно розвиненою вона не була, не здатна самотужки протистояти скоординованій агресії значно більшого супротивника.

«У сучасному кіберпросторі ізоляція – це гарантована вразливість. Потрібно переходити від ситуативної допомоги до системної роботи. Необхідно створювати постійні міжнародні платформи для обміну інформацією про загрози в реальному часі та надання взаємної технічної допомоги. Зробімо це разом, разом ми сильніші», – підкреслив представник Держспецзв’язку.

