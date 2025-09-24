Україна та Фінляндія впровадять сучасні технології захисту енергетичних об'єктів

24 сентября 2025 г., 10:25

У Міненерго провели низку зустрічей із представниками фінських компаній, зокрема Verona Shelters Group та Fortum, присвячених питанням енергетичної безпеки, впровадження сучасних технологій захисту енергетичної інфраструктури та післявоєнного відновлення енергосектору України.

Під час зустрічей обговорювалися стратегічні напрями співпраці щодо розробки та впровадження комплексних систем безпеки на енергетичних та цивільних об’єктах відповідно до міжнародних стандартів, а також можливості запозичення фінського досвіду у сфері фізичного, технічного та корпоративного захисту. Окремо розглянуто підходи до багаторівневого захисту ядерних об’єктів.

«Фінляндія має унікальний досвід у застосуванні багаторівневих систем безпеки, моніторингу загроз та захисту від потенційних кібератак. Для України цей досвід є надзвичайно цінним, адже дозволяє посилити стійкість енергосистеми та зміцнити захищеність об’єктів ядерної енергетики у воєнних умовах», - зазначив Олександр В’язовченко, заступник міністра енергетики України.

У межах візиту було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Verona Shelters Group. Документ передбачає створення та функціонування Shelter Academy в Україні, яка стане освітнім і технологічним центром для підготовки фахівців, підвищення рівня готовності до надзвичайних ситуацій та впровадження сучасних рішень у сфері енергетичної безпеки.

