США звинувачують китайську Moonshot AI у крадіжці технологій Anthropic для створення нової AI-моделі

23 июля 2026 г., 17:26

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Адміністрація США звинуватила китайську компанію Moonshot AI у незаконному використанні технологій передової американської AI-моделі Fable від розробника Anthropic для створення власної системи K3.



Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця з питань технологій Майкла Краціоса (Michael Kratsios). За його словами, китайська сторона вдалася до масштабної прихованої дистиляції моделей задля привласнення інтелектуальної власності США. На тлі цих звинувачень міністр фінансів США Скотт Бессент (Scott Bessent) заявив про розгляд можливості внесення Moonshot AI до торговельного чорного списку та запровадження фінансових санкцій.



Окрім незаконного копіювання алгоритмів, американські посадовці зауважили, що Moonshot AI отримала доступ до серверів із новітніми чипами Nvidia GB300, які розміщені в Таїланді та, ймовірно, використовувалися для тренування моделей в обхід експортних обмежень США. У відповідь речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Чан (Liu Chang) назвав звинувачення повністю безпідставними, закликавши американську сторону поважати факти та припинити дискредитацію досягнень китайської AI-індустрії. Водночас представниця Anthropic із публічної політики Сара Хек (Sarah Heck) підкреслила, що подібні дії створюють серйозні ризики для національної безпеки США.



Цей інцидент став продовженням системного протистояння між американськими та китайськими розробниками. Раніше Anthropic повідомила про виявлення схеми, у межах якої китайські компанії DeepSeek, Moonshot та MiniMax створили понад 24 тис. фіктивних акаунтів і провели понад 16 млн взаємодій із моделлю Claude для обходу регіональних обмежень та витягування capabilities. Державний департамент США у квітневому дипломатичному циркулярі також попереджав, що дистиляція дозволяє іноземним суб'єктам випускати порівнянні за тестами моделі за значно менші кошти.



Скандал спалахнув одразу після того, як Moonshot AI представила відкриту модель Kimi K3 на 2,8 трлн параметрів, заявивши про досягнення показників, наближених до Fable. Ситуація ускладнюється тим, що за місяць до цього американський уряд примусово відкликав моделі Fable та Mythos від Anthropic через міркування безпеки. Стрімкий реліз Kimi K3 демонструє, як швидко китайська AI-екосистема скорочує технологічний розрив із передовими розробками США.



Звинувачення на адресу Moonshot AI демонструють, що ключовим фронтом технологічного протистояння між США та Китаєм стає не лише фізичний доступ до кремнієвих напівпровідників, а й інтелектуальна дистиляція знань AI-моделей. Використання вихідних даних американських флагманських систем дозволяє китайським розробникам суттєво економити капітальні витрати на тренування, оминаючи етап дороговартісних спроб і помилок. Це створює ситуацію, за якої експортний контроль hardware-компонентів частково нівелюється можливістю «витягувати» інтелект через хмарні API.



Застосування інфраструктури в третіх країнах, таких як Таїланд, підкреслює складність контролю за дотриманням експортних обмежень щодо чипів Nvidia серії GB300. Для США цей інцидент стане каталізатором подальшого посилення регуляторного тиску, включаючи санкції проти китайських AI-лабораторій та жорсткіші вимоги до ідентифікації користувачів (KYC) для хмарних сервісів. Водночас вихід Kimi K3 свідчить про те, що open-weight моделі китайського походження стають серйозною альтернативою закритим американським екосистемам, змінюючи баланс сил у глобальній індустрії штучного інтелекту.

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