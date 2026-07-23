Anthropic впровадить 2 ГВт GPU Instinct MI450 та отримає від AMD інвестиції у 5 млрд дол.

23 июля 2026 г., 12:35

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Компанії AMD та Anthropic оголосили про укладення стратегічного партнерства щодо розгортання до 2 ГВт обчислювальних потужностей на базі графічних процесорів серії AMD Instinct MI450 у стійкових рішеннях AMD Helios.



Початок розгортання першого гіговата потужностей заплановано на першу половину 2027 року для задоволення зростаючого попиту на тренування та інференс AI-моделей сімейства Claude.



У межах угоди Anthropic впроваджуватиме рішення AMD Helios, що включають графічні прискорювачі AMD Instinct MI455X, процесори AMD EPYC покоління Venice, мережеві технології AMD Pensando та програмне забезпечення AMD ROCm. Цей крок є масштабним розширенням попередньої співпраці, у межах якої розробник AI вже використовував графічні процесори AMD Instinct MI355X. Спеціально розроблена для AI-навантажень наступного покоління архітектура Helios має забезпечити необхідний рівень продуктивності, енергоефективності та масштабованості.



Окрім постачання апаратного забезпечення, сторони започаткували багаторічну інженерну співпрацю, у межах якої моделі Claude будуть залучені до оптимізації програмного стека AMD. Зокрема, фахівці використовуватимуть Claude для оптимізації робочих навантажень під прискорювачі Instinct та прискорення розробки платформи ROCm, а сама AMD масштабно впровадить інструменти Claude у власні інженерні процеси та розробку продуктів. Разом із цим AMD зобов'язалася здійснити стратегічні інвестиції в капітал Anthropic на суму до 5 млрд дол. у майбутньому.



«Партнерство з Anthropic дозволяє об'єднати їхнє лідерство у сфері AI із повними можливостями високопродуктивних обчислень AMD для створення майбутньої інфраструктури», як підкреслила голова та виконавчий директор AMD Ліза Су (Lisa Su). Своєю чергою співзасновник та головний директор з обчислювальних ресурсів Anthropic Том Браун (Tom Brown) відзначив, що доступ до обчислень є ключовим для збереження передових позицій Claude, а диверсифікація обладнання дозволяє точніше підбирати апаратні рішення під конкретні завдання.



Для Anthropic ця угода забезпечує критично необхідну диверсифікацію постачальників обчислювальних потужностей поруч із контрактами з іншими хмарними гігантами. Водночас перехресне фінансування та великі фінансові зобов'язання між виробниками чипів і розробниками моделей підкреслюють зростання фінансових ризиків у секторі AI, де високі оцінки стартапів переплітаються з масованими капітальними витратами на інфраструктуру.

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