Шість областей отримали від Нідерландів енергобладнання

23 июля 2026 г., 10:25

Починаючи з кінця червня, за підтримки Уряду Нідерландів обладнання для потреб енергетичного сектору було доставлено до Дніпропетровської, Київської, Полтавської, Вінницької, Сумської та Чернівецької областей.



До складу переданої допомоги увійшли силові трансформатори, дизельні генератори, силовий кабель та блоки дозування рідких реагентів. Це обладнання допомагає відновлювати пошкоджені електромережі, забезпечувати резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури та підтримувати безперебійну роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу.



Поставки здійснюються через Енергетичний Хаб - логістичний центр Міністерства енергетики України, який забезпечує ефективну взаємодію з міжнародними партнерами та оперативну доставку критично важливого обладнання українським енергетикам.



Нідерланди залишаються надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості, системно підтримуючи відновлення та захист критичної інфраструктури.

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