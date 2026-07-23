Виторг Alphabet в II кв. зріс на 24% до 119,8 млрд дол., а напрямку Google Cloud - на 82% до 24,8 млрд дол.

23 июля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Материнська компанія Google, корпорація Alphabet, перевершила оцінки Волл-стріт щодо зростання квартального виторгу хмарного підрозділу у другому кварталі 2026 року.



Як повідомляє видання Reuters , загальний виторг Alphabet за звітний період зріс на 24% до 119,8 млрд дол. проти 96,4 млрд дол. роком раніше, а чистий прибуток сягнув 112,1 млрд дол., що відображає високі показники по всіх ключових напрямах бізнесу.



За даними звіту, виторг підрозділу Google Cloud зріс на 82% і досяг 24,8 млрд дол. за квартал, який завершився у червні. Це свідчить про прискорення темпів порівняно зі зростанням на 63% у попередньому тримісячному періоді. Аналітики в середньому очікували збільшення показника лише на 64%, згідно з даними аналітичної компанії LSEG. «Наші інвестиції в AI переосмислюють те, що можливо у кожній частині нашого бізнесу», як зазначив генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai). Він підкреслив, що рішення Gemini Enterprise вже впровадили майже 90% компаній із списку Fortune 100, а моделі Gemini обробляють 22 млрд токенів через API щохвилини при 950 млн активних користувачів застосунку Gemini App щомісяця.



Стрімкий розвиток хмарного сегмента, де Google займає третє місце після Amazon Web Services та Microsoft, зумовлений прагненням компаній забезпечити обчислювальні потужності для створення, навчання та запуску AI-моделей. Це дозволило укласти серйозні угоди з великими клієнтами, включаючи розробника Anthropic. Також компанія відзначила високий попит на власні рішення у сфері кібербезпеки, зокрема нову модель Gemini 3.5 Flash Cyber. Додатковим фактором високої залученості аудиторії стали понад 1,7 млрд унікальних глядачів відео про Чемпіонат світу з футболу FIFA World Cup 2026 на платформі YouTube.



Переконуюче зростання хмарного напряму може зменшити занепокоєння інвесторів щодо високих капітальних витрат на розбудову дата-центрів та розробку спеціалізованих чипів для AI-інфраструктури. Очікується, що великі технологічні компанії витратять понад 700 млрд дол. цього року переважно на AI, а за прогнозами аналітиків Morgan Stanley, наступного року ці витрати можуть перевищити 1 трлн дол. Попри позитивний звіт, акції Alphabet знизилися більш ніж на 1% на вечірніх торгах, хоча від початку року вони демонстрували зростання майже на 11%.



Тим часом власні розробки AI-моделей Google зіткнулися з певним уповільненням після того, як компанія відклала червневий запуск флагманської моделі Gemini 3.5 Pro. Це спричинило часткове відставання Google на ринку інструментів написання коду для розробників на тлі активних оновлень від OpenAI та Anthropic, а також популярності китайських моделей із відкритим кодом. Разом із тим, пошуковий бізнес Google залишається стабільним завдяки впровадженню функцій AI Overviews та AI Mode, які підвищують залученість користувачів і залучають додаткові рекламні доходи.



Прискорення зростання Google Cloud до 82% є критично важливим підтвердженням того, що багатомільярдні капіталовкладення Alphabet у розбудову інфраструктури штучного інтелекту починають давати реальний фінансовий результат. На тлі занепокоєння ринку щодо можливого перегріву AI-сектору, Google демонструє високий здатність монетизувати обчислювальні потужності через корпоративні контракти. Масштабування екосистеми Gemini та стрімке залучення великого бізнесу дозволяють компанії закріпитися на ринку хмарних обчислень та ефективно протистояти головним конкурентам.



Утім, стримана реакція інвесторів та затримка релізу моделі Gemini 3.5 Pro висвітлюють стратегічні ризики в продуктовому сегменті. У той час як Google Cloud отримує прибутки від надання інфраструктури іншим розробникам, технологічне змагання безпосередньо у сфері генеративних моделей вимагає безперервного випуску нових продуктів. Зволікання з оновленням базових моделей може послабити позиції компанії перед OpenAI та Anthropic, що змушує менеджмент Alphabet шукати баланс між інфраструктурними витратами та швидкістю продуктових інновацій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI