TrendForce: ціни на SSD та накопичувачі почнуть стабілізуватися уже в 2027 році

23 июля 2026 г., 13:25

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Ринок оперативної та флеш-пам'яті NAND Flash залишатиметься в стані дефіциту протягом усього 2026 року через високий попит з боку сфери AI та обмежені розширення виробничих потужностей. Про це повідомило аналітичне агентство TrendForce у своєму щомісячному звіті. Фахівці зазначають, що у 2026 році дефіцит пропозиції становитиме від 4% до 5%, однак у другій половині 2027 року баланс між попитом і пропозицією на ринку відновлять.



Протягом 2026 року виробники NAND Flash покладаються переважно на перехід на нові технологічні процеси для збільшення випуску продукції, оскільки площі існуючих фабрик залишаються обмеженими, а компанії надають пріоритет розширенню потужностей для DRAM. Виробники з Південної Кореї, США та Японії продовжують модернізовувати наявні лінії. Водночас китайські постачальники очікують суттєвого збільшення обсягів виробництва завдяки введенню в експлуатацію нового обладнання, що дозволить їм підвищити свою частку у світовому випуску NAND Flash майже до 19%.



Стрімке зростання серверного сегмента залишається головним рушієм ринку. Прискорення поставок нових серверних платформ від Intel та AMD у другій половині 2026 року забезпечить річне зростання поставок серверів на 17%. У 2027 році комерціалізація застосунків Agentic AI підтримуватиме попит на сервери загального призначення. Покращення доступності компонентів, зокрема послаблення дефіциту серверних CPU та стабільніші поставки пам'яті за довгостроковими угодами LTA, усунуть ключові вузькі місця у виробництві систем.



На противагу серверному ринку, попит у сегментах смартфонів та ноутбуків продовжує слабшати. За прогнозами TrendForce, світове виробництво смартфонів скоротиться на 15–20% у 2026 році. Попри те, що преміальні смартфони з підтримкою AI підтримуватимуть попит у верхньому ціновому сегменті, загальне падіння виробництва продовжиться і в 2027 році через чутливість покупців до цін. Ринок ноутбуків також залишиться під тиском: після падіння поставок орієнтовно на 10% у 2026 році, наступного року очікується незначне подальше скорочення через високу вартість компонентів, включаючи CPU та пам'ять.



Хоча на сервери наразі припадає понад 40% загального попиту на NAND Flash, смартфони та ноутбуки разом формують майже 40% ринку. Саме тому слабкість споживчого сегмента відіграє вирішальну роль у відновленні ринкового балансу. Наразі виробники накопичувачів утримують низькі рівні запасів, і очікується, що поступовий вирівнювальний тренд дасть змогу остаточно зняти дефіцитні обмеження наприкінці 2027 року.



Прогноз TrendForce показує суттєву структурну трансформацію напівпровідникової галузі, де дата-центри для AI-обчислень перетворилися на головного споживача кремнієвих пластин, відсунувши традиційну споживчу електроніку на другий план. Пріоритетність розширення потужностей для DRAM та HBM на шкоду NAND Flash створила тимчасовий штучний дефіцит накопичувачів. Проте падіння купівельної спроможності та відсутність проривних масових сценаріїв використання AI у смартфонах і ноутбуках змушують ринок примусово балансувати за рахунок падіння продажів персональних пристроїв.



Для виробників ПК та електронних компонентів це означає збереження високого рівня витрат на комплектуючі щонайменше до середини 2027 року, що стримуватиме відновлення споживчого ринку. Водночас активне нарощування випуску з боку китайських фабрик до 19% від світового обсягу може суттєво змінити геополітичний баланс у напівпровідниковому секторі. Поява додаткових китайських потужностей за умов падіння попиту на споживчу техніку створює передумови для потенційного зниження цін на SSD-накопичувачі у 2027–2028 роках.

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