Україна має таланти

29 июня 2023 г., 19:33

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Аналітична компанія Gartner підготувала звіт щодо стану українського ринку IT-аутсорсингу. Фахівці вражені стійкістю та адаптивністю представників галузі, впевнені у швидкому її відновленні після закінчення війни та важливості під час відбудови країни.

Українські IT-компанії надають замовникам з усього світу послуги розробки ПЗ на замовлення та ІТ-аутсорсингу, інжинірингу та створення технологічних продуктів тощо. На кінець 2021 року в галузі працювало близько 285 тисяч ІТ-спеціалістів, індустрія зросла на 38% порівняно з попереднім роком, інвестиції венчурного капіталу в українські стартапи зросли на рекордні 45% та досягли 832 млн дол. В країні діяли понад 90 R&D центрів, у тому числі для таких компаній, як Boeing, Bosch, Capgemini, Cisco, Dell, Lyft, Reddit, SAP, Samsung, Snapchat, Vimeo та Waze.

Звичайно з початком повномасштабного російського вторгнення гравці ринку вимушені були вживати заходів для забезпечення стабільності роботи та збереження бізнесу, динаміка зростання впала з десятків процентів до одиниць. Втім більшість компаній змогли повернутися до нормальної продуктивності протягом трьох місяців. Стійкість стала основною характеристикою людей, процесів і технологій.

Мало того, багато ІТ-компаній наразі активно займаються розробкою програмного забезпечення для Збройних Сил України, отримуючи новий досвід створення продуктів подвійного призначення у сферах безпілотників, зв’язку, кібербезпеки, систем розпізнавання та обліку повітряних цілей. Тепер вони володіють унікальними та цінними даними з реальних умов війни.

У 2022 році експорт комп’ютерних послуг зріс на 5,8% порівняно з аналогічним періодом попереднього року з 6,9 млрд до 7,35 млрд дол. ІТ-сегмент став чи не єдиним, що розвивався в українській економіці. Кількість фізичних осіб-підприємців, які скористалися пільговим оподаткуванням ІТ, минулого року зросла на 10,6%, за даними ДПСУ. Українські компанії продовжують виконувати свої зобов’язання, попри складні умови.

Експорт комп’ютерних послуг з України у 2021 та 2022 рр.

Україна має креативний і добре освічений кадровий резерв, щоб пропонувати якісні продукти та послуги, часто знаходячи унікальні рішення для складних завдань.

Майже половина ІТ-спеціалістів мають ступінь магістра, а деякі сильну наукову базу. Хороші зарплати порівняно з іншими галузями (середній місячний дохід 2360 дол.) дозволяють залучати до ІТ значні таланти. Сімнадцять українських коледжів та університетів пропонують освіту з інформатики або суміжних галузей та готують щонайменше 20 тисяч випускників відповідних спеціальностей щорічно. У 2022 році на IT-спеціальності поступили рекордні 46 тисяч студентів.

Аналітики стверджують, що українська ІТ-індустрія відіграватиме важливу роль у відбудові країни, розвитку цифрового суспільства та економіки. Це гарний шанс для професійних команд розвинутись та вийти на міжнародний рівень. Тим більше, що інвестиції у післявоєнне відновлення країні вже зараз оцінюються у сотні мільярдів доларів.

Галузі, де українські ІТ мають найбільші можливості, це державний сектор, охорона здоров’я, будівництво, виробництво, електронна комерція та виробництво енергії.

Індустріальний фокус серед українських компаній-розробників програмного забезпечення

Сегментація ринку програмного забезпечення в Україні досить широка. Основними сферами діяльності для українських продуктових компаній були маркетингові технології та медіа; програмне забезпечення для продуктивності бізнесу; фінансові та страхові технології; здоров'я та добробут; обладнання та IoT; а також електронна комерція та роздрібна торгівля.

З огляду на те, наскільки ефективно українська індустрія технологій подолала екстремальні оперативні виклики воєнного часу, Gartner вірить у її світле майбутнє. Представники галузі мають унікальний досвід у таких якостях, як антикрихкість і розподілена організація. Це робить їх хорошими потенційними постачальниками або партнерами для компаній у будь-якій точці світу.

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