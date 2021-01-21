Хорошие цифры

21 января 2021 г., 10:45

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Похоже, пандемия коронавируса сыграла на руку компьютерной индустрии — в 2020 г., впервые за последние десять лет, рынок вышел в ощутимый плюс по глобальным поставкам, а многие рыночные игроки сумели вернуть давно утраченные темпы развития.

Если еще в начале года застигнутые врасплох аналитики были настроены скептически, полагая, что растущее негативное влияние COVID-19 на мировую экономику приведет к коллапсу в индустрии, то уже во втором полугодии ожидания резко изменились. Традиционные компьютеры оказались крайне востребованными из-за своей незаменимости в части организации удаленной работы и дистанционного обучения. Провал начальной календарной четверти был оперативно устранен и уже по итогам третьего квартала результат годичной давности удалось улучшить более чем на 14%. Причем, дальнейшему росту воспрепятствовали отчасти субъективные факторы, такие, как нехватка отдельных компонентов, в особенности процессоров и ЖК-панелей. Финальную календарную четверть, по версии IDC, удалось завершить отгрузкой 91,6 млн настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций, что оказалось на 21,6% больше, нежели годом ранее. В Gartner, учитывающей количество заказанных у вендоров ПК, четвертый квартал прошлого года был отмечен ростом глобальных поставок на 10,7%, до 79,4 млн устройств.

В IDC уверены, повышенный спрос на протяжении второго полугодия позволил в целом за 2020 г. выйти на объем поставок в размере не менее 302 млн компьютеров, что на 13% больше в годовом рассмотрении. Как сообщается, в последний раз подобная позитивная динамика (+13,7%) фиксировалась в уже далеком 2010 г. Если тогда рост был связан с восстановлением рынков после мирового финансового кризиса, то в настоящее время оживление произошло благодаря массовой организации рабочих и учебных мест в домашних условиях. По оценкам Gartner, благодаря трём кряду кварталам роста по итогам 2020 г. объем мирового рынка увеличился до 275 млн десктопов, ноутбуков и ультрамобильных премиум-продуктов, а позитивная динамика в размере 4,8% действительно оказалась лучшей за последние десять лет.

В свете сложившихся обстоятельств отдельные сегменты рынка добились более высоких оборотов развития. К примеру, глобальные поставки игровых компьютеров и мониторов выросли на 16,2%, до 49,6 млн устройств. Вне всяких сомнений, позитивная динамика сохранится и в обозримой перспективе — среднегодовой рост игрового направления за период с 2020 по 2024 г. составит 5,7%, что позволит в последний год прогноза выйти на отгрузку 61,9 млн устройств. Отличные результаты показали и пока что не принимаемые во внимание аналитиками хромбуки — во многом благодаря рынку Северной Америки их глобальные общегодовые поставки увеличились более чем на 80%, до 30 млн устройств.

Тем не менее, в наступившем году ноутбуки останутся главной движущей силой рынка традиционных ПК. Необходимость оставаться дома приведет к тому, что, по подсчетам TrendForce, будет отгружено не менее 217 млн портативных компьютеров, а это приведет к росту более чем на 8% «YoY». Высокая динамика станет продолжением прошлого года, когда было впервые в истории рынка удалось отгрузить свыше 200 млн устройств при росте в размере 22,5%. Благодаря дистанционному обучению доля хромбуков в общих поставках выросла до 14,8% в 2020 г. и обещает увеличиться до 18,5% по итогам 2021 г. Если в прошлом году рынок освоил 30 млн хромбуков, то в 2021 г. будет взят рубеж в 40 млн отгруженных устройств. Доминирующей ОС для портативных ПК останется Windows, однако под влиянием хромбуков ее подконтрольная доля впервые опустится ниже 80%. За Chrome OS и MacOS окажется 15-20% и около 10% соответственно.

Как полагают в Digitimes Research, среднегодовой рост мирового рынка ноутбуков в период с 2020 по 2025 г. составит 0,9%. После относительного насыщения, в 2021 г. ожидается довольно сдержанный плюс, вызванный продолжающимся ухудшением мировой экономики и сокращением стимулирующих субсидий. Несмотря на облегчение ситуации с вынужденной остановкой производств и закрытием бизнеса, в 2022 и 2023 г., рынок продолжит снижать темпы роста. При этом конкуренция между платформами заметно обострится — в игру вступят решения на базе чипов AMD с детализацией 5 нм, а также процессорами ARM. Как итог, вследствие конкуренции со стороны AMD, Apple, MediaTek и Qualcomm доля ноутбуков с процессорами Intel уже в 2021 г. упадет ниже 70%. Начало же нового цикла обновления ожидается не ранее 2024-2025 г.

За счет развивающихся рынков и повышенного спроса со стороны сферы образования, хромбуки, исходя из темпов роста, будут существенно опережать аналогичные показатели классических ноутбуков для корпоративных потребителей и домашних пользователей. Не менее знаковой тенденцией этого года будет активное расширение подконтрольной доли ноутбуками с сенсорными экранами. В 2021 г. на их долю придется пятая часть от общих поставок. На некоторых емких рынках, к примеру, в Японии, подобные модели уже являются обязательными в сфере образования.

Первые прогнозы IDC на 2021 г. говорят о заметном снижении темпов развития мирового рынка ПК — в натуральном выражении плюс сохранится, однако вряд ли превысит 1,4%. Основные показатели будут обеспечены мобильными системами, тогда как настольные ПК традиционно останутся в минусе. Среднегодовой рост рынка традиционных компьютеров за период с 2020 по 2024 г. также составит 1,4%.

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