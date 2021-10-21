И все-таки рост

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Более года мировой компьютерный рынок продолжает уверенно возвращать давно утраченные позиции. Однако после пяти кварталов описываемого двузначными числами роста поставок, набранный темп заметно снизился, чем вынудил аналитиков ухудшить общегодовые прогнозы.
С учетом массовой вакцинации от COVID-19, фокус потребительского спроса постепенно смещается с компьютеров на другие, более приоритетные цели. Особенно заметно это в образовательном секторе, интерес к компьютерам в котором просел на некоторых емких региональных рынках более чем на 30%. Частично ситуацию удалось исправить бизнес-сегменту — благодаря восстановлению экономики в ряде ключевых регионов и возвращению работников в офисы интерес к корпоративным продуктам заметно возрос. Однако нарастающее негативное влияние на рынок беспрерывно оказывал дефицит отдельных полупроводниковых компонентов. Это отразилось и на корпоративных заказах — позитивная динамика здесь подкреплялась преимущественно благодаря настольным системам, тогда как предложение ноутбуков было ограничено из-за сохраняющейся острой нехватки чипов. Как ожидается, ситуация с отсутствием комплектующих сохранится, по крайней мере, до конца первого полугодия 2022 г. Наконец, уже традиционно на продажах конечных устройств отражались логистические проблемы, в том числе ощутимое увеличение стоимости международных перевозок.
Исходя из сложившейся обстановки, по итогам третьего квартала 2021 г. предварительные подсчеты аналитиков из IDC, указали на глобальные поставки настольных систем, ноутбуков и рабочих станций в объеме 86,7 млн устройств. Рынок сумел сохранить рост, отчитавшись увеличением на 3,9% «YoY». Для сравнения, кварталом ранее результат годичной давности был улучшен на 13%. По версии Gartner, в каналы ушло 84,1 млн ПК, что лишь на 1% больше в годовом сравнении. С недавних пор Gartner также принимает во внимание хромбуки, поставки которых за рассматриваемый период сократились на весомые 17%. Причем, зафиксированный двузначный спад оказался крупнейшим с момента возникновения сегмента в 2011 г.
Развивающиеся рынки по-прежнему демонстрируют более высокие темпы роста спроса. Причем, некоторые зрелые регионы даже ушли в минус. В частности, впервые с начала пандемии, рынок США после пяти кварталов двузначного роста просел на 8,8%. В то же время, страны EMEA сумели улучшить прошлогодний показатель на 11,8%, отчитавшись отгрузкой 23,5 млн компьютеров. Причем, интерес к настольным системам на этом локальном рынке вырос на здоровые 23%.
Первенство в личном зачете сохранила Lenovo, однако после пяти кряду кварталов двузначного роста отгрузка устройств вендором вышла в плюс на скромные 1,8%. Лидер улучшил свои показатели во всех регионах за исключением Японии, где спрос на ПК просел более чем на 50% из-за окончания действия правительственной программы субсидирования покупки компьютеров для образовательных целей. Поставки HP сокращаются второй квартал подряд, что во многом связано с провалом сегмента хромбуков (-30% «YoY») в США. Dell, напротив, благодаря ориентации преимущественно на бизнес-заказчиков не только отчиталась ростом в пределах 27%, но также занесла в актив рекордный по поставкам квартал за всю историю собственного развития. Apple улучшила результат 2020 г. на 7,4%. Несмотря на позитивные отзывы о моделях с процессорами М1, вендор испытал влияние отложенного спроса — потребители отсрочивали покупки в ожидании намеченного на октябрь обновления имеющейся линейки ноутбуков, в частности MacBook Pro.
Предстоящий высокий сезон может быть омрачен проблемами с нехваткой чипов и заметным подорожанием конечных продуктов. Хотя в текущем квартале ожидается появление первых систем под Microsoft Windows 11 — наиболее серьезного обновления ОС с 2015 г. — на концовку года этот фактор окажет ограниченное позитивное влияние. Первые прогнозы относительно интереса к новой ОС довольно прохладные — к началу 2023 г. под ее управлением будут работать менее 10% корпоративных ПК.
В свете обозначенных выше тенденций в экспертных кругах вынужденно скорректировали ранее сделанные прогнозы на 2021 г. Обновленные цифры от IDC говорят о глобальных поставках традиционных компьютеров в объеме 347 млн устройств. Если ожидания аналитиков подтвердятся, то результат годиной давности удастся улучшить на 14,2%. Для сравнения, майский прогноз говорил о росте рынка более чем на 18%. За счет стабильно высокого спроса на портативные модели, в период с 2021 по 2025 г. глобальный среднегодовой рост поставок ПК составит 3,2%.
Показатель CAGR для близкого нам региона EMEA составит −1,8%. Тем не менее, нынешний год будет завершен на позитивной ноте — поставки вырастут на 13,2% «YoY» и регион освоит 95,8 млн настольных ПК и ноутбуков, а также рабочих станций. Во второй половине года Западная Европа сохранит рост, причем сегмент настольных решений выйдет в плюс впервые с начала 2020 г. Позитивная динамика будет подкрепляться высоким спросом со стороны коммерческих и государственных заказчиков, которые готовятся к возвращению работников в офисы и наращивают инвестиции в цифровые проекты. Странам Центральной и Восточной Европы в 2021 г. под силу нарастить поставки почти на 9%.
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