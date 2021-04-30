Здоровый аппетит

30 апреля 2021 г., 13:13

+11

голос Tweet

Прошлогодний, беспрецедентный даже для довольно зрелого рынка традиционных компьютеров провал, позволил в начале 2021 г. заметно контрастировать итоговыми цифрами. Причем, прирост поставок оказался лучшим за последние двадцать лет.

Справедливости ради, зафиксированные показатели — не только результат сравнения с крайне неудачным по измерителю «YoY» периодом, запомнившимся массовым закрытием китайских производств и масштабным нарушением логистических связей, но также следствие стабильно высокого спроса на устройства для работы и обучения в домашних условиях. Наблюдаемое в последние месяцы возрождение компьютерного рынка происходило параллельно с ростом средних отпускных цен на устройства, что объяснялось увеличением интереса к сравнительно дорогим игровым системам, высокопроизводительным ноутбукам для корпоративных заказчиков, а также спросом на решения с сенсорными экранами для сферы образования. Свою ощутимую лепту также внес сохраняющийся дефицит отдельных полупроводниковых компонентов, вынуждающий увеличивать сроки поставок устройств из некоторых востребованных продуктовых категорий.

По предварительным подсчетам IDC, в первой четверти 2021 г. поставки настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций выросли на 55,2% «YoY», до 84 млн устройств. В Gartner заявили о глобальном объеме заказанных компьютеров в размере 69,9 млн шт. Во втором случае во внимание также принимались настольные и портативные системы с учетом ультрамобильного премиума (Microsoft Surface), однако без хромбуков и iPad. Результат годичной давности удалось улучшить на 32%, что стало лучшим показателем роста с 2000 г. Отдельно в Gartner отмечают существенно возросший интерес к не принимаемым во внимание хромбукам — рост спроса на них за рассматриваемый период описывался трехзначным числом и с их учетом мировой компьютерный рынок отчитался бы ростом в размере не менее 47%.

В регионе EMEA рост двузначного порядка имел место четвертый квартал кряду. Так, Gartner насчитала 22,4 млн (+30,9% «YoY») традиционных компьютеров. Выкладки IDC говорят про почти 24 млн отгруженных устройств, что на 44,1% больше в годовом сопоставлении. Высокий спрос в период пандемии позволил одинаково уверенно развиваться как потребительскому (+65,7%), так и корпоративному (+30,1%) сегментам. Общие поставки в страны Центральной и Восточной Европы увеличились на 53,1% — при росте на 69,1% потребительского направления, корпоративное улучшило прошлогодний показатель на 33,3%. Локальный рынок продолжает консолидироваться — за год подконтрольная пяти ведущим вендорам доля выросла с 80,5 до 82,4%.

В глобальном рассмотрении все ведущие вендоры сумели показать двузначные темпы роста, однако лишь заточенной преимущественно на корпоративных заказчиков Dell не удалось нарастить подконтрольную долю в годовом сопоставлении.

Первые прогнозы на текущий год говорят о том, что имевший место в 2020 г. неожиданно высокий спрос на компьютеры в период пандемии COVID-19, в нынешнем году сохранится. Как полагают в IDC, за счет высокого интереса к компьютерам со стороны потребителей и студентов, нуждающихся в надежных и продуктивных системах, а также массовым корпоративным обновлениям, мировые поставки традиционных компьютеров в нынешнем году вырастут на 18,2%, до 357,4 млн устройств. Для сравнения, в 2020 г. позитивная динамика составила 12,5%. Благодаря высокой позитивной динамике в прошлом и нынешнем году среднегодовой рост за период с 2020 по 2025 г. выйдет в плюс и составит не менее 2,5%. Отдельно аналитики отмечают, что негативное влияние на рынок продолжат оказывать перебои с поставками процессоров и прочих компонентов, однако ближе к середине года ситуация с нехваткой комплектующих должна заметно улучшится.

Предполагается, что после 2021 г. объем мировых поставок ПК останется выше, нежели перед началом пандемии. Потребители продолжат наращивать инвестиции в высокие технологии. Кроме того, двигать рынок вверх будут отдельные набирающие популярность направления, к примеру, компьютерных игр.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!