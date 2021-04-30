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Артем Юрченко

Здоровый аппетит

30 апреля 2021 г., 13:13
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Прошлогодний, беспрецедентный даже для довольно зрелого рынка традиционных компьютеров провал, позволил в начале 2021 г. заметно контрастировать итоговыми цифрами. Причем, прирост поставок оказался лучшим за последние двадцать лет.

Справедливости ради, зафиксированные показатели — не только результат сравнения с крайне неудачным по измерителю «YoY» периодом, запомнившимся массовым закрытием китайских производств и масштабным нарушением логистических связей, но также следствие стабильно высокого спроса на устройства для работы и обучения в домашних условиях. Наблюдаемое в последние месяцы возрождение компьютерного рынка происходило параллельно с ростом средних отпускных цен на устройства, что объяснялось увеличением интереса к сравнительно дорогим игровым системам, высокопроизводительным ноутбукам для корпоративных заказчиков, а также спросом на решения с сенсорными экранами для сферы образования. Свою ощутимую лепту также внес сохраняющийся дефицит отдельных полупроводниковых компонентов, вынуждающий увеличивать сроки поставок устройств из некоторых востребованных продуктовых категорий.

Здоровый аппетит

По предварительным подсчетам IDC, в первой четверти 2021 г. поставки настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций выросли на 55,2% «YoY», до 84 млн устройств. В Gartner заявили о глобальном объеме заказанных компьютеров в размере 69,9 млн шт. Во втором случае во внимание также принимались настольные и портативные системы с учетом ультрамобильного премиума (Microsoft Surface), однако без хромбуков и iPad. Результат годичной давности удалось улучшить на 32%, что стало лучшим показателем роста с 2000 г. Отдельно в Gartner отмечают существенно возросший интерес к не принимаемым во внимание хромбукам — рост спроса на них за рассматриваемый период описывался трехзначным числом и с их учетом мировой компьютерный рынок отчитался бы ростом в размере не менее 47%.

Здоровый аппетит

В регионе EMEA рост двузначного порядка имел место четвертый квартал кряду. Так, Gartner насчитала 22,4 млн (+30,9% «YoY») традиционных компьютеров. Выкладки IDC говорят про почти 24 млн отгруженных устройств, что на 44,1% больше в годовом сопоставлении. Высокий спрос в период пандемии позволил одинаково уверенно развиваться как потребительскому (+65,7%), так и корпоративному (+30,1%) сегментам. Общие поставки в страны Центральной и Восточной Европы увеличились на 53,1% — при росте на 69,1% потребительского направления, корпоративное улучшило прошлогодний показатель на 33,3%. Локальный рынок продолжает консолидироваться — за год подконтрольная пяти ведущим вендорам доля выросла с 80,5 до 82,4%.

Здоровый аппетит

В глобальном рассмотрении все ведущие вендоры сумели показать двузначные темпы роста, однако лишь заточенной преимущественно на корпоративных заказчиков Dell не удалось нарастить подконтрольную долю в годовом сопоставлении.

Первые прогнозы на текущий год говорят о том, что имевший место в 2020 г. неожиданно высокий спрос на компьютеры в период пандемии COVID-19, в нынешнем году сохранится. Как полагают в IDC, за счет высокого интереса к компьютерам со стороны потребителей и студентов, нуждающихся в надежных и продуктивных системах, а также массовым корпоративным обновлениям, мировые поставки традиционных компьютеров в нынешнем году вырастут на 18,2%, до 357,4 млн устройств. Для сравнения, в 2020 г. позитивная динамика составила 12,5%. Благодаря высокой позитивной динамике в прошлом и нынешнем году среднегодовой рост за период с 2020 по 2025 г. выйдет в плюс и составит не менее 2,5%. Отдельно аналитики отмечают, что негативное влияние на рынок продолжат оказывать перебои с поставками процессоров и прочих компонентов, однако ближе к середине года ситуация с нехваткой комплектующих должна заметно улучшится.

Предполагается, что после 2021 г. объем мировых поставок ПК останется выше, нежели перед началом пандемии. Потребители продолжат наращивать инвестиции в высокие технологии. Кроме того, двигать рынок вверх будут отдельные набирающие популярность направления, к примеру, компьютерных игр.

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