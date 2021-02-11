Второе дыхание индустрии

11 февраля 2021 г., 16:05

+11

голос Tweet

Пребывающий в фазе зрелости мировой рынок смартфонов не оказался в стороне от негативного влияния пандемии COVID-19. Вопреки отмеченному в финальной календарной четверти здоровому росту, провальное первое полугодие не позволило смартфонам по итогам 2020 г. выйти в плюс по поставкам.

Успешная концовка года связывается с частичным восстановлением спроса после весеннего локдауна, нарастающим интересом к 5G-моделям, действием агрессивных промоакций, а также высокой популярностью продуктов из нижнего и среднего ценовых диапазонов. Со своей стороны вендоры сумели извлечь ошибки из ситуации с карантинными ограничениями и основательно поработали над каналами беспроблемной доставки смартфонов конечным потребителям. Хотя вторая волна COVID-19 нанесла довольно ощутимый удар по индустрии, участники рынка встретили ее во всеоружии. В частности, повышена эффективность онлайновых каналов продаж, отработан механизм результативной организации виртуальных мероприятий по запуску новых моделей. Коррекция маркетинговой политики продвижения устройств привела к тому, что смартфоны все чаще стали рассматривать в качестве основного инструмента для организации удаленной работы и дистанционного обучения.

Как результат, финальный квартал 2020 г. завершился глобальной отгрузкой 385,9 млн смартфонов, что, согласно выкладкам IDC, на 4,3% больше по измерителю «YoY». Однако в целом за год рынок освоил почти 1,3 млрд устройств, что на 6% меньше, нежели в 2019 г.

За счет на месяц задержавшегося запуска в продажу нового поколения iPhone, Apple удалось не только обновить собственный рекорд квартальных поставок — в каналы ушло свыше 90 млн iPhone, что на 22% больше, нежели годом ранее — но также оказаться крупнейшим вендором квартала. Уступившая вершину рейтинга Samsung довольствовалась более скромным ростом в размере 6%. Впервые за последние шесть лет из первой тройки выпала Huawei (включая Honor). Весомую часть доли, подконтрольной споткнувшейся об американские санкции компании, оперативно разделили между собой Xiaomi, Oppo и Vivo. Впрочем, по итогам года Тор-3 лучших поставщиков все же сохранил привычный вид — в лидерах были Samsung, Apple и Huawei.

Отдельного упоминания заслуживает достаточно обширный сегмент официально восстановленных и бывших в употреблении смартфонов. В 2020 г. IDC насчитала 225,4 млн появившихся на рынке поддержанных аппаратов. Относительно 2019 г., на протяжении которого было отгружено 206,5 млн подобных смартфонов, рост достиг 9,2%. Исходя из приведенных прогнозов, при среднегодовом росте за период с 2019 по 2024 г. в размере 11,2%, к концу прогнозного периода объем поставок превысит 351,6 млн устройств. Весомый вклад в достигнутую на протяжении 2020 г. позитивную динамику внесли зрелые рынки, где крайне щедрые программы trade-in побуждали потребителей гораздо чаще менять имеющиеся устройства, в том числе премиум-класса. Причем, собственные программы субсидий активно действовали как у ведущих вендоров (Samsung, Apple, Huawei), так и у представляющих телекоммуникационные услуги компаний. Кроме того, выход семейства iPhone 12 поспособствовал появлению на вторичном рынке весьма востребованных более старых моделей.

Разработка первых эффективных вакцин против коронавируса внушает бизнесу осторожный оптимизм, позволяя более смело планировать и инвестировать. И хотя колебаний в экономике не избежать, в том числе из-за ослабления государственного стимулирования и боязни появления новых штаммов вируса, в 2021 г. общество продолжит успешно адаптироваться к жизни в условиях пандемии, что приведет, в том числе, к заметному восстановлению спроса на смартфоны. По оценкам TrendForce, увеличение глобального производства достигнет 9% «YoY», тем самым объем изготовленных смартфонов составит 1,36 млрд устройств. В Тор-6 ведущих производителей, за которыми окажется почти 80% рынка, войдут Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Vivo и Transsion.

Аналогичного мнения придерживаются в Gartner, аналитики которого спрогнозировали объем глобальных продаж конечным потребителям. По их мнению, в 2021 г. продажи возрастут на 11,4% «YoY», превысив, тем самым 1,5 млрд устройств. В течение прошлого года отмечалось заметное сокращение потребительской активности — на фоне неопределенности в разгар пандемии COVID-19 многие откладывали обновление смартфонов до лучших времен, вследствие чего продажи упали на 10,5%. Однако высокий отложенный спрос позволит переломить негативную для рынка тенденцию. Весомую лепту в рост продаж также внесет предложение доступных в ценовом плане 5G-моделей. Несмотря на определенные производственные ограничения у выпускающих полупроводниковую начинку foundry-компаний, стабильно растущее покрытие сетями нового стандарта уже привело к доступности аппаратов стоимостью не более 200 долл. Таким образом, если в 2020 г. потребители освоили не более 213 млн 5G-смаротфонов, то в 2021 г. их количество возрастет до 538 млн шт. Ожидаемый объем будет соответствовать 35% мирового рынка смартфонов.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак