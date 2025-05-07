Україна і НАТО шукають шляхи для посилення протидії FPV-дронам на оптоволокні

7 мая 2025 г., 10:25

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Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) у співпраці з Командуванням Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації (ACT) оголошують проведення чергового NATO Innovation Challenge.

Хакатон, що пройде 20 червня в Таллінні (Естонія), продовжує зусилля України та НАТО з пошуку ефективних рішень для протидії сучасним загрозам з повітря. Попередній NATO InnovationChallenge був присвячений протидії керованим авіабомбам.

Майбутній конкурс спрямований на боротьбу із FPV-дронами на оптоволокні, які є однією з найбільш актуальних загроз сучасної війни. Вони стійкі до традиційних засобів радіоелектронної боротьби та становлять серйозний виклик як для Сил оборони України, так і сил Альянсу.

З огляду на виклики, команда JATEC ініціювала пошук актуальних технологій, здатних виявляти, відстежувати та нейтралізовувати ці повітряні загрози. Кінцевий термін подачі заявок для участі – 30 травня.

До участі в конкурсі запрошується оборонна промисловість держав-членів Альянсу та України. Ключовими напрямками для розробок є: системи виявлення та пріоритизації (радіолокаційні, оптичні, акустичні, теплові, гібридні), швидке та точне відстеження малих високошвидкісних цілей, кінетичні та некінетичні системи ураження (включно зі спрямованою енергією, сітками, інтелектуальними боєприпасами).

На етапі попереднього відбору розглядатимуться лише заявки від організацій, штаб-квартири яких знаходяться в країнах-членах НАТО. Представники команд повинні мати громадянство країни-члена НАТО. Проте організації з України запрошуються до участі, їхні заявки можуть бути розглянуті для інтеграції в пізніші етапи процесу конкурсу.

Організатори закликають розробити інноваційні концепції, системи та інтегровані архітектури для виявлення, наведення, відстеження та нейтралізації FPV-дронів на оптоволокні.

Запропоновані технологічні рішення мають відповідати низці критеріїв, зокрема:

виявляти дрони на відстані 500 м;

працювати вдень, вночі та за складних погодних умов;

бути легким, вагою до 100 кг;

бути економічно ефективним (вартість до 100 тисяч $).

Переможці конкурсу отримають можливість представити свої рішення експертам НАТО, зробити вагомий внесок у зміцнення обороноздатності України та країн-союзників, налагодити співпрацю з провідними інноваційними центрами Альянсу та відкрити нові перспективи для розвитку своїх технологій.

Оголошення фіналістів відбудеться 5 червня, а презентація обраних технологічних рішень - 20 червня в Таллінні (Естонія).

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