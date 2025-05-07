Квартальна виручка AMD зросла на 36% до 7,44 млрд дол.

7 мая 2025 г., 11:45

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Компанія AMD презентувала результати за перший квартал 2024 фінансового року.

Зазначається, що показники перевершили очікування аналітиків, зафіксовано сильне зростання виручки та прибутку. Попри регуляторні виклики, зокрема нові обмеження на експорт AI-чипів до Китаю, компанія надала оптимістичний прогноз на другий квартал.

У першому кварталі, що завершився 29 березня, AMD зафіксувала виручку на рівні 7,44 млрд дол., що перевищило консенсус-прогноз аналітиків у 7,13 млрд дол. Загальне річне зростання доходу становило 36%.

Скоригований прибуток на акцію склав 0,96 дол. проти очікуваних 0,94 дол. Чистий прибуток компанії досяг 710 млн дол. проти 120 млн дол. за аналогічний період минулого року.

У компанії зазначили, що лише в першому кварталі через заборону постачань чипів Instinct MI308X до Китаю вона зазнала витрат у розмірі 800 млн дол., а очікувані втрати у другому кварталі можуть сягнути 700 млн дол. Загалом AMD прогнозує недоотримані 1,5 млрд дол. доходу до кінця фінансового року.

Незважаючи на ці обмеження, генеральна директорка AMD Ліза Су (Lisa Su) підкреслила, що зростання попиту на флагманські продукти компанії повністю компенсує негативний вплив регуляторних факторів. «Ми бачимо потужні позитивні зрушення завдяки нашому лідерству в ключових технологічних напрямах», — заявила вона під час спілкування з інвесторами.

Основним драйвером зростання продажів за квартал став напрямок рішень для дата-центрів - на 57% до 3,7 млрд дол. Компанія пояснює це збільшенням попиту на серверні процесори Epyc, які продовжують відбирати частку ринку в Intel, а також високим інтересом до AI-GPU Instinct. Усього за фінансовий 2024 рік AMD реалізувала AI-чипів на 5 млрд дол.

«Наші чипи використовуються не лише для навчання моделей штучного інтелекту, але й для їх розгортання, зокрема інференсу. Один із провідних AI-розробників використовує наші рішення для масштабування сервісу», — зазначила Су, натякаючи на таких гравців, як OpenAI і DeepSeek.

Сегмент споживчих ПК і ігрових рішень (Client & Gaming) також продемонстрував позитивну динаміку: виручка зросла на 28% до 2,9 млрд дол. При цьому продажі чипів для ноутбуків і ПК зросли на 68% у річному обчисленні завдяки високому попиту на нову лінійку Zen 5. Водночас ігровий підсегмент просів на 30% через зниження обсягів замовлень на чипи для ігрових консолей.

Сегмент вбудованих рішень, що переважно включає надбання від Xilinx, знизився на 3% — до 820 млн дол.

На другий квартал AMD прогнозує виручку на рівні 7,4 млрд дол. і валову маржу в 43%, що також перевищує оцінки аналітиків. Очікуваний скоригований прибуток на акцію — 0,86 дол.

На тлі публікації результатів акції AMD зросли на 4% під час позаринкових торгів, однак потім знизилися менш ніж на 1% після обговорення впливу американських експортних обмежень.

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