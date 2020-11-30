Украинские разработчики технологий для стриминговых платформ поедут за опытом в Кремниевую долину 

30 ноября 2020 г., 15:38

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Судьи крупнейшего в Европе ИТ-чемпионата DEV Challenge определили победителей направления CinemaTech, которые поедут на обучение в Кремниевую долину. Эта категория была создана для развития технологий стриминговых платформ по инициативе национального онлайн-кинотеатра Sweet.TV и при поддержке «Министерства цифровой трансформации Украины». Одна из главных целей направления – создание решений, которые помогут популяризировать украинский и украиноязычный контент. Именно его ищут 63% украинцев, согласно исследованиям компании.

DEV Challenge – крупнейший в Европе ИТ-чемпионат, который проводит компания по внедрению инноваций We_Challenge. Семнадцатый турнир длился два с половиной месяца и проходил в три этапа. Финал состоялся 28 и 29 ноября.

«Поскольку сейчас украинцам приходится ограничивать пребывание в общественных местах, возник бум спроса на качественный онлайн-контент. Новая действительность требует технологий, которые помогут совместить виртуальные развлечения с реальностью. По данным наших исследований, 63% наших сограждан ищут украинский и локализованный контент. Также мы узнали, что 58% украинцев хотят смотреть этот контент на местных онлайн-платформах. Поэтому мы инициировали направление CinemaTech, инвестируем в ИТ-индустрию и фокусируемся на ее развитии», – говорит Александр Резунов, директор национального онлайн-кинотеатра Sweet.TV.

Победители направления CinemaTech получат поездку в Кремниевую долину от компании Sweet.TV. Организацию и визовую поддержку берет на себя компания We_Challenge. В течение семи дней украинские разработчики посетят лекции в университетах Berkeley и Stanford, а также встретятся со своими коллегами, которые работают в офисах Facebook, Google, Amazon, Twitter и новых топовых стартапах.

Разработчиками, которые поедут в Кремниевую долину стали:

Дарья Полищук победила в номинации Product Design (UX). Она предложила решение, которое помогает зрителю интереснее проводить время на стриминговой платформе с помощью добавления социальной составляющей;

Дмитрий Бойчук занял первое место в номинации App design (UI) в категории «hard». Он создал лучшее решение нового визуального стиля для мобильного приложения онлайн-кинотеатра, которое будет удобным для просмотра контента как на SmartTV, так и прямо на телефоне.

В целом, в ИТ-чемпионате приняло участие более 1000 специалистов из 11 стран и 89 населенных пунктов. В финал вышло около 150 участников.

Судьи чемпионата, среди которых было много специалистов, работающих в топовых украинских и мировых компаниях (Facebook, Tinder, Grammarly и др.), отметили, что украинские разработчики предложили много интересных профессиональных решений, которые помогут улучшить работу онлайн-кинотеатра.

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