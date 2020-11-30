AWS открыла средство интерактивной работы с базами графов

30 ноября 2020 г., 15:25

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Новейшим вкладом Amazon Web Services в сообщество Open Source стал открытый исходный код Graph Notebook, инструмента, который позволяет визуализировать информацию из графовых баз данных.

Graph Notebook можно применять для визуализации узлов, рёбер и свойств на графа, чтобы анализировать взаимосвязи и закономерности графов в ваших данных.

Графовые БД это специализированные базы данных, которые могут хранить не только отдельные записи, такие как имена клиентов и стоимость сделанных ими покупок, но и связи между этими точками данных, например, какой покупатель совершил какую покупку. Такая возможность ценна для многих сценариев использования: графовые БД используются для поддержки механизмов рекомендаций, систем кибербезопасности, научных проектов в таких областях, как здравоохранение, и для множества других задач.

AWS изначально разработала Graph Notebook для своего управляемого сервиса графовых баз данных, Amazon Neptune. «Блокнот для графов» — это библиотека Python для интерактивных блокнотов Jupyter Notebook, которая может работать на локальных десктопах и использоваться с базами данных, поддерживающими открытый стандарт RDF/SPARQL или графы Apache TinkerPop с открытым исходным кодом.

Облачный гигант заявил, что Graph Notebook можно использовать с Neptune или развернуть в другой среде, такой как экземпляр EC2 или собственный компьютер пользователя.

AWS сделала код для Graph Notebook доступным на GitHub на условиях лицензии Apache 2.0.

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