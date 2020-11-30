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Рост мирового рынка графических процессоров превысил 10%

30 ноября 2020 г., 15:56

Рост мирового рынка графических процессоров превысил 10%

Глобальные поставки графических процессоров по итогам третьего квартала 2020 г. выросли на 10,3% «QoQ», — информируют аналитики из Jon Peddie Research. При этом общемировые поставки компьютеров увеличились на 9,75% и 9,47% по измерителям «QoQ» и «YoY» соответственно.

Благодаря повышенному спросу на компьютеры для организации удаленных мест работы и обучения общие поставки GPU от AMD увеличились на 18,7% «QoQ», а Intel и Nvidia выросли в штучном выражении на 7,8% и 10,8% соответственно.

Уровень проникновения графических процессоров (дискретные и интегрированные GPU для настольных систем, ноутбуков и рабочих станций) достигли 122%, что на 0,6% больше в квартальном сопоставлении.

Поставки графических карт для настольных систем выросли к предыдущему кварталу на 13,44%.

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