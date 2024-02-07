Угода з IBM дає шведським вченим і промисловцям доступ до ще більших квантових комп'ютерів

7 февраля 2024 г., 15:25

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Завдяки фінансуванню Фонду Кнута та Аліси Валленберг шведські вчені та промисловці отримають можливість навчитися запускати квантові алгоритми у два етапи. Спочатку розробка та оптимізація проводитимуться на випробувальному стенді квантових обчислень у Технологічному університеті Чалмерса у Швеції. А завдяки новій угоді з IBM, розв'язання додаткових завдань у ширшому масштабі стане можливим на квантових системах і ресурсах IBM у хмарі.



У рамках дослідницької програми Валленберзького центру квантових технологій (WACQT) з 2018 року в Технологічному університеті Чалмерса реалізується великий проєкт із розроблення та створення шведського квантового комп'ютера. Наразі квантовий комп'ютер WACQT має 25 кубітів, а до 2029 року планується створити 100 кубітів.



Для розвитку і забезпечення шведського досвіду в галузі квантових технологій, а також для полегшення використання квантових комп'ютерів у наукових колах і промисловості, копія поточного квантового комп'ютера буде доступна як тестовий стенд зі службою підтримки, щоб допомогти дослідникам і промисловцям звести реальні проблеми до здійсненних квантових алгоритмів. Тим часом оригінальний комп'ютер буде доопрацьовано до 100 кубітів.



Нова угода між Чалмерсом і IBM дає змогу дослідницькій програмі WACQT надати шведським вченим і промисловцям нову можливість зробити наступний крок у вивченні та використанні квантових комп'ютерів.



Організації можуть тестувати свої алгоритми на квантовому стенді Чалмерса, а також продовжувати роботу на квантових обчислювальних системах IBM, що охоплюють 127-кубітні процесори IBM Eagle і новітні 133-кубітні процесори IBM Heron.



"Оскільки ми повністю прозорі щодо того, що перебуває під капотом нашого власного квантового комп'ютера, ідея полягає в тому, щоб спростити та здешевити оптимізацію алгоритмів, що виконуються на апаратному забезпеченні нашої системи, що підвищує ймовірність успішних обчислень. Водночас ми хочемо дати можливість дослідникам зі шведських академічних і промислових кіл навчитися використовувати та працювати з більшими й потужнішими квантовими процесорами завдяки нашій співпраці з IBM", - сказав Пер Делсінг, професор квантових технологій, мікротехнологій і нанонауки в Технологічному університеті Чалмерса і директор WACQT.



"Ми з нетерпінням чекаємо на початок співпраці з програмою WACQT у Чалмерсі, що фінансується Фондом Кнута й Аліси Валленберг, щоб підтримати їхню квантову місію, допомагаючи знизити поріг для компаній і дослідників у Швеції, щоб вивчити, як квантові обчислення можуть допомогти розв'язати проблеми їхньої промисловості", - сказав Вахід Зохалі, генеральний менеджер IBM у Швеції.



Угоду з IBM підтримує грант у 50 мільйонів шведських крон від Фонду Кнута та Аліси Валленберг.

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