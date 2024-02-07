Canalys: продажі планшетів за минулий рік впали на 10% до 135,3 мільйона пристроїв

7 февраля 2024 г., 16:25

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Згідно з останніми даними Canalys, світові поставки планшетів у четвертому кварталі 2023 року впали на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 37,8 мільйона одиниць.



Таким чином, за весь минулий рік було поставлено 135,3 мільйона планшетів, що на 10% менше, ніж у 2022 році. Як зазначається, Китай та Індія були ключовими ринками, що стимулювали впровадження планшетів, допомагаючи протистояти стагнації в інших частинах світу.



«Останній святковий сезон відзначився значним сплеском промо-акцій та пакетних пропозицій на планшети, але цього було недостатньо, щоб переломити ситуацію на ринку, - зазначає Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень в Canalys. - Агресивні стратегії просування були впроваджені в усьому світі, щоб вирішити проблему довготривалих підвищених запасів планшетів. Наприклад, на деяких ринках Азійсько-Тихоокеанського регіону були випадки, коли старі моделі планшетів продавалися в комплекті з новими смартфонами, щоб прискорити розпродаж. Очікується, що завдяки кращому рівню запасів і подальшому розгортанню державних і комерційних програм, продажі планшетів відновляться у 2024 році. Нові моделі, анонсовані TCL та Lenovo на виставці CES 2024, а також очікувані оновлення портфоліо iPad від Apple на початку цього року допоможуть забезпечити поштовх для оновлення планшетів».



У четвертому кварталі 2023 року розвитку ринку планшетів сприяли високі показники китайських вендорів. Компанія Huawei продемонструвала значне зростання поставок на 95%, що дозволило їй піднятися на третє місце в рейтингу.



Apple зберегла лідерство, попри падіння у 24% в річному обчисленні, відвантаживши 14,8 мільйона iPad.



Друге місце посіла компанія Samsung з показником 6,8 мільйона пристроїв, що на 11% менше, ніж у попередньому кварталі.



Lenovo опустилася на четверте місце, але продемонструвала значне зростання поставок на 15%, збільшивши свою частку ринку на понад 2 пункти в річному обчисленні.



Замикає п’ятірку лідерів компанія Amazon з показником 44% річного падіння і 2 мільйонами відвантажених планшетів по всьому світу.

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