Google.org виділяє 20 млн дол. на підтримку організацій, які допомагають дітям будувати безпечні стосунки з технологіями

7 февраля 2024 г., 14:35

0

Tweet

Інтернет допомагає мільйонам дітей навчатися, спілкуватися та готуватися до свого майбутнього такими способами, які були неможливі ще десять років тому. Оскільки все більше молодих людей користуються Інтернетом, і з’являються такі інновації, як штучний інтелект, люди ставлять важливі питання про те, як вони можуть допомогти дітям — від дошкільного віку і до старших класів школи — створювати та підтримувати безпечні та здорові відносини з технологіями.



Починаючи з 2019 року кількість пошукових запитів про «психічне здоров’я підлітків» зросла більш ніж удвічі — досягнувши рекордного рівня минулого року. У 2023 році люди в усьому світі також більше, ніж будь-коли раніше, шукали інформацію про «батьківський контроль», «час перед екраном» і «ШІ для дітей». Питання про технології є головним питанням для сімей, і у День безпечного Інтернету слід приділити увагу новим зобов’язаннями, інструментами та постійними вдосконаленнями продуктів, щоб допомогти дітям і сім’ям безпечно і продуктивно взаємодіяти з сучасними онлайн-продуктами.



Зазначено, що завдяки багаторічному досвіду створення продуктів Google, призначених для дітей і сімей, налагоджені міцні стосунки з експертами з питань розвитку дітей, безпеки в Інтернеті та психічного здоров’я.



За заявою Google.org, виділяється 20 мільйонів доларів від на підтримку роботи, яка сприяє цифровому добробуту, психічному здоров’ю та безпеці в Інтернеті для дітей різного віку. В найближчі місяці буде оголошено про всі організації, які отримають підтримку, а вже зараз розпочата робота з кількома партнерами, зокрема Highlights for Children, Boys & Girls Clubs of America і Sesame Workshop, які допомагають дітям і сім’ям протягом багатьох поколінь.



Google також продовжує інвестувати в нові способи допомогти батькам і опікунам знайти правильний баланс у використанні технологій. Через Family Link пропонуються прості у користуванні налаштування та інструменти, щоб зрозуміти, як діти проводять час в Інтернеті, встановити обмеження на час використання пристрою, скеровувати їх до контенту, який відповідає їхньому віку, і керувати дозволами додатків кількома швидкими кліками.



Крім того, нещодавно були розроблені додаткові способи полегшити батькам керування обліковими записами своєї сім’ї, оновлення налаштувань і безпечний обмін інформацією.



Спрощення пошуку та оновлення Family Link для батьків: батькам, які ввійшли у свої облікові записи Google, треба просто знайти розділ «батьківський контроль», і тоді з'явиться спеціальне інформаційне вікно зі списком облікових записів, якими вони керують, а також швидкими посиланнями на налаштування кожного контрольованого облікового запису.



Безпечний обмін паролями всередині сім’ї: облікові записи, які є частиною сімейної групи, незабаром отримають можливість обмінюватися іменами користувачів і паролями для певних вебсайтів або сервісів безпосередньо з Менеджера паролів Google. Незалежно від того, чи двоє членів сім'ї спілкуються з дитячим садком через один обліковий запис, чи дитина дозволяє батькам переглядати свої шкільні завдання – безпечний обмін паролями стане ще простішим.



Удосконалення налаштувань Безпечного пошуку: За замовчуванням Безпечний пошук ввімкнено для користувачів молодше 18 років, проте спрощено керування цими налаштуваннями для дорослих, наприклад, активацією розмиття чи фільтрування Безпечного пошуку. Тепер їх можна вмикати безпосередньо на сторінці результатів пошуку для відповідних запитів.



Окрім надання батькам інструментів і засобів керування, впроваджено стандартні функції для підлітків на YouTube, які фокусуються на цифровому добробуті. Це включає нагадування про перерву та час сну, доступні в усьому світі та оновлені, щоб стати більш помітними та з’являтися частіше. У листопаді минулого року також було оголошено про обмеження рекомендацій щодо контенту, який може бути проблематичним для деяких підлітків при багаторазовому перегляді, як-от відео, які порівнюють зовнішність та ідеалізують певні типи над іншими. Ці оновлення будуть доступні у більшій кількості країн у найближчі місяці.



YouTube також підтримав новий звіт, створений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Британським медичним журналом (BMJ), у якому викладено принципи відповідного контенту про психічне здоров’я для підлітків і надано вказівки щодо комунікаційних стратегій для такого вмісту.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків