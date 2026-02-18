Атомна енергія для AI: у США створять перший дата-центр із власною ядерною установкою

18 февраля 2026 г., 16:45

Сполучені Штати роблять рішучий крок назустріч інтеграції ядерної енергетики в ІТ-інфраструктуру. За даними The Register, консорціум на чолі з розробником ядерних технологій Deep Atomic готує проєкт будівництва першого в країні кампусу дата-центрів для AI та високопродуктивних обчислень (HPC) із власним малим модульним реактором.



Об'єкт планують розмістити на базі Національної лабораторії Айдахо (INL) — історичного центру, де свого часу зароджувалася комерційна атомна енергетика США. Пропозиція була подана до Міністерства енергетики (DoE) наприкінці 2025 року.



На ринку вже існують приклади розміщення ЦОД поруч з АЕС — наприклад, об'єкт Cumulus у Пенсильванії, який належить Amazon. Проте проєкт Deep Atomic є унікальним: він передбачає будівництво кампусу, який матиме власну виділену енергоустановку, незалежну від загальної енергомережі.



Серед ключових факторів, що прискорюють проєкт, слід зазначити державну підтримку. Міністерство енергетики США активно сприяє розміщенню дата-центрів безпосередньо біля джерел генерації на федеральних землях. Крім того, ініціатива підтримана виконавчими указами президента Дональда Трампа (Donald Trump) щодо усунення бар'єрів для розвитку AI та забезпечення галузі колосальними обсягами енергії.



Deep Atomic планує використовувати малий модульний реактор (SMR) власної розробки — MK60. За заявами компанії, установка спроєктована спеціально під потреби AI:



60 МВт — електрична потужність для живлення серверів.



60 МВт — потужність для охолодження, що є критично важливим для високощільних обчислювальних навантажень.



Розробкою дизайну та плануванням будівництва займається компанія Clayco, яка має значний досвід у зведенні дата-центрів. Їхнє завдання — адаптувати конструкцію кампусу під специфічні операційні вимоги ядерної генерації.



Проєкт впроваджуватиметься поетапно, щоб мінімізувати затримки, пов'язані з регулюванням ядерної галузі.



Запуск дата-центру (через 24–36 місяців): обчислювальні потужності почнуть працювати раніше за реактор, використовуючи наявну електромережу, а також геотермальну та сонячну енергію, що вже є на майданчику INL.



Запуск реактора: SMR MK60 буде інтегровано в систему після проходження сертифікації дизайну та завершення будівництва.



Міністр енергетики США Кріс Райт (Chris Wright) висловив оптимізм, що країна побачить перший SMR, що працює, вже до липня 2026 року. Проте аналітики компанії Omdia вважають такі терміни занадто амбітними для комерційного сектору, прогнозуючи масове впровадження подібних рішень ближче до 2035 року.



Автономні ядерні джерела живлення для ЦОД, що не мають зв'язку із загальною мережею («behind-the-meter»), стають пріоритетним баченням галузі. Проте, як зазначають аналітики, ринок AI змінюється щоквартально, і сьогодні неможливо точно передбачити, яким буде реальний попит на обчислювальні потужності через 5 або 10 років.

