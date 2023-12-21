Qlik придбала стартап Mozaic Data

21 декабря 2023 г., 13:45

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Компанія QlikTech International AB оголосила про угоду з придбання стартапу Mozaic Data, який пропонує дані як продукт (data-as-a-product) на основі штучного інтелекту. Фінансові умови не розголошується.



За словами Qlik, ця угода дозволить спростити роботу бізнесу з інформацією, а також забезпечити кращу якість даних та управління ними. Компанія має намір прискорити розгортання та використання даних на платформах хмарної інфраструктури, таких як Amazon Redshift, Google BigQuery, Microsoft Fabric, Databricks та Snowflake.



Mozaic найбільш відома своєю платформою Data Product Experience Platform, яка базується на децентралізованій архітектурі. Цей інструмент дозволить створювати, захищати, керувати, розгортати та управляти доменно-орієнтованими продуктами даних у хмарі.



Qlik інтегрує інструменти Mozaic у свою більш широку платформу управління даними, що дозволить її клієнтам управляти даними як продуктом і прискорити темпи впровадження інновацій.



«Організації все частіше прагнуть створювати доменно-орієнтовані інформаційні продукти, які виходять за рамки інтеграції та якості даних, і в галузі існують підвищені очікування, - зазначив аналітик IDC Стюарт Бонд (Stewart Bond). - Зосередженість пропозицій Qlik на якості даних та управлінні ними, що втілюють концепцію продуктів даних, підкреслює зрілість, яка резонує з сьогоднішніми потребами клієнтів».



Засновник Mozaic Data Шарад Кумар (Sharad Kumar) приєднається до Qlik в якості нового регіонального керівника з інтеграції та якості даних. У цій ролі він очолить зусилля Qlik по створенню каталогу продуктів для роботи з даними наступного покоління, який допоможе клієнтам отримати більше користі з їхньої інформації.



Генеральний директор Qlik Data Business Unit Дрю Кларк (Drew Clarke) зазначив, що клієнти компанії вже визнають необхідність ставитися до даних як до продукту. «Ця стратегія пропонує більш ефективний і зручний досвід управління життєвим циклом даних», зазначив він.

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