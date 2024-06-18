Новий ноутбук ASUS Vivobook S 15 категорії Copilot+ PC обійдеться у 67999 грн

18 июня 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія ASUS оголосила про початок попереднього замовлення в Україні нового покоління комп’ютерів зі штучним інтелектом (ШІ) – ноутбука ASUS Vivobook S 15 (S5507), який працює на основі процесорної платформи Snapdragon X Elite. Нагадаємо, він є першим комп’ютером Copilot+ PC з функціями штучного інтелекту Windows і колекцією ексклюзивного програмного забезпечення від ASUS, покликаними розширити можливості користувача для роботи й розваг.



Завдяки вбудованому в платформу Snapdragon X Elite модулю ШІ-обробки, користувачі зможуть отримати апаратне прискорення функцій штучного інтелекту, а завдяки процесору Qualcomm Oryon досягається новий рівень продуктивності та енергоефективності. Продуктивна робота стала ще довше завдяки акумулятору високої місткості, який гарантує до 18 годин автономної роботи. Цей витончений (14,7 мм) і легкий (1,42 кг) ноутбук створений для мобільного життя. Він оснащений дисплеєм ASUS Lumina OLED з роздільною здатністю 3K та частотою оновлення 120 Гц, а також високоякісною аудіосистемою, сертифікованою Harman Kardon.



ASUS Vivobook S 15 – це перший комп’ютер Copilot+ PC нового покоління від ASUS, у якому реалізовано найновіші інструменти штучного інтелекту Windows. Він працює на базі процесорної платформи Snapdragon X Elite із вбудованим нейронним процесором (NPU) Qualcomm Hexagon з продуктивністю у 45 TOPS для прискореної локальної обробки даних ШІ. Ноутбук підтримує до 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X 8448 МГц, а для зберігання даних передбачено твердотілий накопичувач PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ.



Серед удосконалених функцій, що працюють на основі технологій ШІ наступного покоління, ноутбук пропонує ефекти Windows Studio і камеру ASUS AiSense з інфрачервоним сенсором. Можливості розпізнавання присутності користувача за допомогою камери забезпечують роботу функції адаптивного затемнення екрана (Adaptive Dimming), яка активується у разі, якщо користувач відводить погляд від екрана, а також адаптивного блокування (Adaptive Lock), яка автоматично блокує ноутбук, коли користувач відходить від нього, і розблоковує, коли користувач повертається. Крім того, ASUS Vivobook S 15 є першим пристроєм, що пропонує ексклюзивний застосунок ASUS StoryCube, який працює на основі ШІ та надає користувачам інтелектуальний, зручний і потужний спосіб керування всіма цифровими активами для сортування, редагування й експорту необроблених матеріалів.



Спираючись на нову апаратну платформу, ASUS Vivobook S 15 підтримує такі сучасні функції, як ефекти Windows Studio, що покращують освітлення й усувають шуми під час відеодзвінків. Крім того, пристрій пропонує функцію Live Captions, яка з високою точністю генерує субтитри в режимі реального часу, а також Cocreator, що дозволяє користувачам перетворювати власні ескізи на справжні твори мистецтва. Тож ці інноваційні технології спрямовані не лише на підвищення безпеки та конфіденційності, але й на розширення мультимедійних можливостей і розкриття творчого потенціалу користувачів.



ASUS Vivobook S 15 вирізняється ультратонким суцільнометалевим корпусом товщиною 14,7 мм і масою 1,42 кг. Логотип, що вигравіювано на верстаті з ЧПК, додає особливої нотки, а оригінальний дизайн корпусу зі звуженими краями гарантує міцність пристрою.



Акумулятор місткістю 70 Вт∙год забезпечує до 18 годин продуктивної автономної роботи або розваг, а також підтримує функцію швидкого заряджання і технологію ASUS USB-C Easy Charge для заряджання ноутбука практично від будь-якого адаптера живлення чи павербанка.



Однозонне RGB-підсвічування клавіатури, яке можна персоналізувати за допомогою функції Dynamic Lighting в Windows 11, дозволяє користувачам створювати ефекти, що відповідають їхній індивідуальності й настрою. Окрема клавіша Copilot призначена для швидкого доступу до інструментів Windows, що працюють на основі штучного інтелекту, а великий інтелектуальний тачпад забезпечує легку навігацію і розширений робочий простір. За допомогою інтуїтивно зрозумілих жестів користувачі можуть керувати різними завданнями, від регулювання параметрів звуку до оптимізації яскравості екрана й відтворення відео.



ASUS Vivobook S 15 оснащений широким набором інтерфейсних портів, які стануть у пригоді в будь-якій ситуації. Серед них два порти USB4 з підтримкою функції швидкого заряджання, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K і передачі даних на швидкості до 40 Гбіт/с, а також два USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, картридер microSD і комбінований аудіороз’єм.



Бездротовий модуль Qualcomm FastConnect 7800 стандарту Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт/с, що в 4,8 раза перевищує швидкість Wi-Fi 6.



ASUS Vivobook S 15 надає чудові можливості для продуктивної роботи, творчості й розваг завдяки 15,6-дюймовому дисплею ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Він відтворює зображення з надзвичайно високою деталізацією і реалістичними кольорами. Цей OLED-дисплей сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600, займає 89% площі панелі, має час відгуку 0,2 мс і відтворює 100% відтінків кінематографічного колірного простору DCI-P3. Він також сертифікований лабораторією TÜV Rheinland як такий, що забезпечує низький рівень синього світла, сприяючи комфорту для очей, а технологія ASUS OLED Care дбає про його довговічність. Доповнює цей дисплей аудіосистема, сертифікована Harman Kardon, з підтримкою багатовимірних ефектів Dolby Atmos.



Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 1 ТБ надійде в продаж в Україні на початку липня за ціною 67999 грн. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та інтернет-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0

Tweet