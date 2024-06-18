Оптичне з'єднання PCIe 7.0 досягло швидкості 128 ГТ/с

18 июня 2024 г., 14:35

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На виставці PCI-SIG DevCon 2024 компанія Cadence продемонструвала своє власне рішення для оптичного з'єднання PCIe 7.0. Ця перша у світі демонстрація з'єднання PCIe 7.0 зі швидкістю 128 ГТ/с по оптиці значною мірою є доказом концепції, оскільки специфікація PCIe 7.0 ще не затверджена офіційно.



Під час заходу компанія Cadence продемонструвала можливості передавання та приймання даних за допомогою свого IP-протоколу PCIe 7.0 128 ГТ/с на прикладі реального лінійного оптичного з'єднання без ретаймінгу з низькою затримкою. Ця установка стабільно досягала BER до FEC ~3E-8, що цілком відповідає вимозі специфікації PCIe 1E-6, що робить її першою стабільною демонстрацією 128 ГТ/с через стандартні оптичні роз'єми. Причому гістограми приймача Eye PAM4 демонструють відмінну лінійність і запас.



Нагадаємо, ще в серпні минулого року PCI-SIG сформувала робочу групу Optical Workgroup, яка працюватиме над промисловим стандартом PCIe для оптичних інтерфейсів. Досі PCI Express використовує виключно мідні інтерфейси. Однак, оскільки з'єднання PCIe стають дедалі протяжнішими в таких додатках, як сервери AI та HPC, використання ретаймерів є складним, дорогим та енергомістким, а також має свої обмеження (оскільки на один канал можна використовувати лише два ретаймери). Тому рішення про використання оптичних з'єднань, безумовно, є важливим.

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