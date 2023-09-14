У Telegram інтегровано криптогаманець TON

14 сентября 2023 г., 10:25

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Видання Cointelegraph пише, що популярний месенджер Telegram нарешті представив криптогаманець, майже через три роки після того, як вперше оголосив про плани побудови екосистеми Web3. Гаманець був представлений під час заходу Token2049 в Сінгапурі.

Криптогаманець розроблений на блокчейні The Open Network (TON) і тепер доступний для 800 мільйонів користувачів Telegram по всьому світу.

Інтеграція TON-гаманця в Telegram допомогла ціні Toncoin злетіти майже на 7% після оголошення про це.

TON Foundation заявив, що проекти, побудовані на блокчейні TON, отримають пріоритетний доступ до рекламної платформи месенджера Telegram Ads. Функція гаманця в цей час доступна в налаштуваннях для поточних користувачів, а глобальне розгортання почнеться в листопаді цього року, за винятком США і деяких інших країн.

Telegram планував інтегрувати криптогаманець на базі TON ще у 2019 році, однак у 2020 році був змушений розірвати свої зв'язки з блокчейн-платформою. Сталося це після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти Telegram за первинне розміщення монет на суму 1,7 мільярда доларів, вважаючи його незареєстрованим цінним папером. Платформа для обміну повідомленнями домовилася з SEC про виплату штрафу в розмірі 18,5 мільйона доларів і пообіцяла повернути інвесторам невитрачені кошти.

Завдяки відновленню співпраці між двома компаніями, TON Foundation сподівається побудувати інфраструктуру Web3 на базі популярної платформи для обміну повідомленнями. Творці проекту сподіваються покінчити з проблемами при входженні в систему і створити шлюз до криптовалют для всіх користувачів Telegram.

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