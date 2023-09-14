Arm оцінили в 54,5 млрд дол. у найбільшому IPO року

14 сентября 2023 г., 11:35

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Агентство Reuters повідомило, що компанія Arm Holdings отримала оцінку в 54,5 млрд дол. в ході первинного публічного розміщення акцій (IPO) в США в середу, через сім років після того, як її власник SoftBank Group Corp (9984.T) вивела компанію в приватний сектор за $32 мільярди.

IPO являє собою зниження з оцінки в 64 млрд дол., за яку SoftBank минулого місяця придбав 25% акцій компанії, якими він ще не володів, з фонду Vision Fund, яким він керує, вартістю 100 млрд дол.

Але навіть при такій нижчій оцінці SoftBank виглядає краще, ніж угода з продажу компанії Arm компанії Nvidia Corp за 40 млрд дол., від якої він відмовився минулого року на тлі протидії антимонопольних регуляторів.

Arm оцінила своє IPO на рівні $51 за акцію, що є верхньою межею заявленого діапазону, залучивши 4,87 млрд дол. для SoftBank на основі 95,5 мільйонів проданих акцій, повідомила компанія в середу.

Торги акціями Arm заплановані на четвер у Нью-Йорку.

Arm вже підписала багато своїх основних клієнтів як наріжних інвесторів для свого IPO, включаючи Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel і Samsung Electronics.

Агентство Reuters першим повідомило у вівторок, що Arm отримала достатню підтримку інвесторів, щоб забезпечити принаймні верхню межу цінового діапазону між $47 і $51 за акцію під час первинного публічного розміщення акцій (IPO), включаючи можливість продажу акцій за ціною, вищою за цей діапазон.

Слабкий попит на мобільний зв'язок під час глобального економічного спаду призвів до стагнації доходів Arm. Загальний обсяг продажів склав 2,68 млрд дол. за 12 місяців до кінця березня порівняно з 2,7 млрд дол. у попередньому періоді.

Минулого четверга Arm повідомила потенційним інвесторам у Нью-Йорку, що ринок хмарних обчислень, на якому вона займає лише 10%, а отже, має більше можливостей для розширення, як очікується, зростатиме на 17% на рік до 2025 року, частково завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту. Прогнозується, що автомобільний ринок, на якому компанія займає 41%, зросте на 16%, тоді як на ринку мобільного зв'язку очікується лише 6%.

З огляду на геополітичну напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами, яка призвела до гонки за постачання чіпів, інвестори приділяють особливу увагу роботі Arm в Китаї. Продажі в Китаї забезпечили 24,5% доходу Arm у розмірі 2,68 млрд дол. у 2023 фінансовому році.

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