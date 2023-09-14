SpaceX визнала багаточасові проблеми зі Starlink

14 сентября 2023 г., 9:35

У вівторок ввечері SpaceX повідомила, що усунула збій у роботі Starlink. "Проблема з мережею повністю вирішена", - написала компанія о 9:39PM ET.

Як пише The Verge, о 20:33 за східноєвропейським часом компанія визнала проблему і заявила, що працює над її вирішенням. "Starlink наразі не працює, і ми активно впроваджуємо рішення, - написала SpaceX у Twitter). - Ми цінуємо ваше терпіння, ми поділимося оновленням, як тільки ця проблема буде вирішена".

Downdetector показує, що було близько 33 000 повідомлень від користувачів про проблеми. Кількість повідомлень почала зростати приблизно о 19:30 за східноєвропейським.

SpaceX не надав пояснень щодо причин відключення, яке вплинуло на користувачів по всьому світу. Нагадаємо, що попередній збій був спричинений простроченими сертифікатами безпеки на наземних станціях компанії.

Деякі наглядачі вказують, що загадково збій 13 вересня в роботі Starlink стався майже саме у той час, коли Україна атакувала російські кораблі у Севастополі.

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