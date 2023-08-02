У США розпочато комерційну експлуатацію першого ядерного реактора AP1000

2 августа 2023 г., 13:35

0

Tweet

За заявою Westinghouse, на атомній станції Plant Vogtle від компанії Southern Nuclear розпочав комерційну експлуатацію перший у США ядерний реактор Gen III+ Westinghouse AP1000, який розташовано на енергоблоку №3. Своєю чергою блок №4 тепер готується до початкового завантаження палива, після того, як у травні успішно пройшов гарячі функціональні випробування у рекордно короткі терміни. Перехід до комерційної експлуатації очікується у четвертому кварталі цього року або на початку наступного.



Зазначено, реактори AP1000 на атомній станції Vogtle стали першими новозбудованими ядерними об'єктами в США за понад 30 років.



«Ми можемо створювати нову ядерну енергію в Америці, і ми маємо продовжувати робити це», — відзначив Патрік Фрагман, президент та генеральний директор Westinghouse. — «Отримані уроки та досвід на ключових об'єктах у Vogtle, а також здобуті компетенції та можливості завдяки нашому ланцюгу постачання, повною мірою готують Westinghouse до подальшого впровадження нових ядерних блоків. Це допоможе нам виконати завдання, пов'язані зі зміною клімату та забезпеченням енергетичної безпеки».



Технологія AP1000 від Westinghouse, що базується на модульному дизайні та методах будівництва, пропонує всі переваги поставленого на потік виробництва з глобальним парком реакторів та розвиненим ланцюгом постачання. До кінця цього десятиліття по всьому світу буде функціонувати вже 12 реакторів AP1000. Ці чинники відчутно покращують економічний фактор та зменшують ризики затримок для майбутніх клієнтів, як зі США, так і з інших країн. Команда Vogtle продемонструвала значні результати ефективності на енергоблоці №4, застосовуючи досвід набутий при роботі з блоком №3.



Блоки AP1000 на атомній станції Vogtle, розташованій поблизу міста Вейнсборо, штат Джорджія, є водно-водяними реакторами III+ покоління з повністю пасивними системами безпеки та модульною конструкцією, а також займають найменшу відносну площу за кожен МВт енергії на ринку. Наразі чотири блоки AP1000 в Китаї встановлюють виробничі рекорди, а ще шість реакторів перебувають на стадії будівництва. Польща нещодавно обрала реактор AP1000 для своєї ядерної енергетичної програми; Україна взяла тверді зобов’язання щодо впровадження дев'яти блоків AP1000, а у червні компанія Westinghouse оголосила, що Болгарія будуватиме енергоблок AP1000 на АЕС в Козлодуї. Технологія також розглядається для впровадження на численних об'єктах у Центральній та Східній Європі, Великій Британії, Індії, а також у Сполучених Штатах.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys