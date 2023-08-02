IDC прогнозує стійкий ринок корпоративних додатків - до 2027 р. сегмент досягне 483,1 млрд дол.

2 августа 2023 г., 12:25

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Згідно з новим прогнозом IDC, світовий дохід від корпоративних додатків досягне 483,1 млрд дол. у 2027 році з п’ятирічним середньорічним темпом зростання (CAGR) на рівні 9,6%. Майже весь цей ріст буде забезпечено шляхом постійних інвестицій у публічне хмарне програмне забезпечення, яке, як очікується, становитиме понад дві третини всіх доходів від корпоративних додатків у 2027 році.



Опитування IDC щодо SaaSPath за 2023 рік показало, що серед 23 додатків та 2 875 респондентів 51% організацій в середньому зберігають свої поточні додатки, тоді як 46% в середньому планують замінити свої поточні системи протягом наступних трьох років. Оскільки організації прискорюють свій перехід до хмарних технологій, а багато інших планують замінити свої поточні хмарні системи, ринок програмного забезпечення для корпоративних додатків в цілому, а також ринки окремих додатків залишатимуться дуже конкурентними протягом наступних років.



Крім того, організації продовжуватимуть інвестувати в нові інструменти, щоб підтримувати свій портфель додатків в актуальному стані в міру переходу в цифрову еру, автоматизуючи всі процеси, а також використовуючи інновації та величезні обсяги даних, щоб стати більш креативною і стійкою компанією. Опитування IDC щодо SaaSPath у 2023 році також показало, що багато організацій готові платити більше за хмарну архітектуру з мікросервісами та контейнерами, а також за машинне навчання та штучний інтелект, передову та предиктивну аналітику.



«Цифрова ера відкрила нові можливості для постачальників корпоративних додатків, які пропонують кращі продукти, багаті на можливості, функціональність та інновації, - повідомив Міккі Норт Ріцца (Mickey North Rizza), віце-президент групи корпоративного програмного забезпечення в IDC. - Майбутнє ринку корпоративних додатків пов’язане з автоматизацією та можливістю конкурувати, завойовуючи частку ринку завдяки диференціюючим факторам, що містяться в технології. Нові учасники ринку програмного забезпечення мають можливість повністю переформатувати ринки, переосмислити програмне забезпечення та змінити майбутнє на невизначений термін. Нинішні учасники ринку можуть закріпитися на ньому, а також переосмислити майбутнє своїх ринків, розуміючи, що потрібно зараз, щоб створити стійкість на довгі роки»



На додаток до триваючої міграції в хмару, IDC визначила ряд інших важливих ринкових змін, які сприяють зростанню ринку корпоративних додатків.



Генеративний штучний інтелект можна використовувати для стимулювання інновацій, автоматизації повторюваних бізнес-завдань, покращення процесу прийняття організаційних рішень, персоналізації взаємодії з клієнтами та співробітниками, а також для підвищення ефективності бізнесу в цілому. Постачальники, які надають своїм клієнтам чіткі роз’яснення на рівні сценаріїв використання генеративного АІ, будуть розглядатися як інноваційні та перспективні, а інвестиції в таких постачальників буде набагато легше залучити.



Модульні додатки, що складаються, є привабливою альтернативою програмним продуктам, розробленим на замовлення, завдяки їхній нижчій вартості та мінімальній залежності від талановитих розробників повного стеку. Завдяки модульності складний програмний продукт можна розділити на простіші компоненти, які незалежно створюються та інтегруються (або збираються) для створення бажаного кінцевого продукту. Створення цілих систем модульних додатків має на меті забезпечити альтернативу універсальним застарілим платформам.



Додатки передбачають низку дій, в яких дані та люди об’єднуються для виконання завдань або прийняття рішень для покращення ефективності роботи організації. Часто постачальники зосереджуються на роботі з даними, залишаючи неоптимальний користувацький досвід для співробітників. Функції, які підтримують спілкування в режимі реального часу, мобільність співробітників і доступність, можуть значно покращити користувацький досвід.



Оскільки автоматизація стає стандартом, організації продовжують перебувати під величезним тиском щодо управління як виявленням шахрайства, так і запобіганням шахрайству в ключових фінансових сферах. Постачальники повинні додавати більше інструментів і функцій для боротьби з шахрайством, включаючи такі інновації, як штучний інтелект і машинне навчання для аналізу шаблонів.



На цьому тлі ринок корпоративних додатків залишається висококонкурентним з довгим хвостом претендентів. Топ-10 лідерів ринку корпоративних додатків у 2022 році - SAP, Salesforce, Oracle, Microsoft, Intuit, Workday, Constellation Software, Siemens, Dassault Systèmes та Autodesk - мали сукупну частку доходу лише 30,8%. Ця сукупна частка знизилася на 0,9% порівняно з 2021 роком. Крім того, за останні два роки в топ-10 відбулися певні зміни серед лідерів за кількістю замовлень і часткою ринку.

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