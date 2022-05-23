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У росії різко збільшився імпорт кнопкових телефонів та ігрових приставок на 8 та 16 біт

23 мая 2022 г., 14:45
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Як повідомляють мордорські ЗМІ, у росії різко збільшився імпорт кнопкових телефонів та приставок для 8- та 16-бітних ігор.

У першому кварталі 2022 року постачання кнопкових мобільників у рф зросли на 43%, що становить 3,5 млн пристроїв. Одночасно скоротилося постачання смартфонів — на 14% до 6,8 млн штук.

Загалом у першому кварталі поточного року в росію було поставлено смартфонів та мобільних телефонів на 197 млрд рублів (близько 3,3 млрд дол.) - зростання цін була на рівні 10%.

Основна частка ввезених кнопкових телефонів продаються як локальні бренди.

Експерти кажуть, що аудиторію в кнопкових мобільних телефонах приваблюють відсутність виходу в інтернет, низька ціна та довгий час автономної роботи.

Також стало відомо, що приставки для 8- та 16-бітних ігор вийшли у лідери продажів у Росії. Зростання продажів консолей для ретроігр склало 13% за рік, тоді як загалом обсяг продажів ігрових приставок за той же період знизився на 78%, а з січня 2022-го - на 81%. Автори дослідження вважають, що це може бути пов'язане з відходом з Росії великих іноземних виробників ігрових консолей на зразок PlayStation.

Зазначається, що у російських геймерів спостерігаються проблеми з оплатою покупок у цифрових магазинах Steam, Nintendo Shop, Origin та інших.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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