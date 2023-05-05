Trend Micro придбала компанію Anlyz, експерта в галузі SOC-технологій

5 мая 2023 г., 12:35

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ELKO Ukraine, офіційний дистриб'ютор Trend Micro в Україні, оголосила, що вендор підписав остаточну угоду про придбання компанії Anlyz, провідного постачальника технологій для центрів управління безпекою (SOC).





Як наголошується, це придбання розширить можливості Trend Micro в області оркестрування, автоматизації та інтеграції, а також дозволить підприємствам і постачальникам керованих послуг безпеки (Managed Security Service Providers, MSSP) підвищити операційну ефективність, рентабельність і рівень безпеки.





Угода охоплює інтелектуальну власність, галузеву експертизу та понад 40 технічних співробітників, які зосереджені на зміцненні стратегії платформи безпеки Trend Micro. Завдяки цьому придбанню компанія розширить свою команду інженерів, яка налічує понад 3000 осіб, додавши новий центр досліджень і розробок в Бангалорі, Індія.





Постачальники MSSP у партнерстві з Trend Micro зможуть розвивати свої стратегічні послуги SOC, одночасно мінімізуючи складність базового стеку безпеки шляхом зменшення кількості необхідних постачальників технологій. Корпоративні клієнти компанії отримають вигоду від комплексної платформи розширеного виявлення та реагування (XDR) і оркестрування реагування на інциденти, яка може максимізувати продуктивність аналітиків і допомогти зняти обмеження на ресурси.





У дослідженні Gartner зазначається: "Оскільки покупці, як кінцеві клієнти, так і постачальники послуг, продовжують консолідувати вендорів/постачальників, покупці будуть шукати кращі у своєму класі та інтегровані рішення, а не лише найкращі точкові рішення. Перевагу надаватимуть тим постачальникам технологій, які спрощують інтеграцію з іншими ІТ-технологіями та інструментами безпеки в середовищі, підтримуючи зусилля, спрямовані на досягнення результатів, орієнтованих на конкретні випадки використання."





"Ми раді вітати команду Anlyz у родині Trend Micro - разом ми підвищуємо ефективність SOC і знижуємо навантаження на технології та ресурси, - заявив Кевін Сімзер (Kevin Simzer), операційний директор Trend Micro. - Ми бачимо, що під тиском ринку організації відмовляються від експериментів з точковими рішеннями для забезпечення безпеки, віддаючи перевагу широкій платформі, яка дозволяє консолідувати постачальників, максимізувати рентабельність інвестицій і підвищити ефективність".





Anlyz в першу чергу зосередилася на оркестровці безпеки та управлінні кейсами, надаючи потужні можливості SOAR для MSSP для управління процесом реагування на інциденти для декількох клієнтів. Вона також пропонує інтелектуальну агрегацію логів, що дозволяє збирати і збагачувати дані з різних джерел і рішень для забезпечення безпеки, використовуючи високопродуктивну, масштабовану архітектуру. Trend Micro буде використовувати рішення SOAR від Anlyz і багатий набір конекторів для розширення своєї платформи та надання додаткових можливостей інтеграції та автоматизації в ІТ-екосистемах клієнтів.





Trend Micro та Anlyz є технологічними партнерами з 2021 року й мають понад 30 спільних клієнтів, які тепер можуть швидко рухатися вперед, щоб скористатися новими можливостями.

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