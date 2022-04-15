У Львові та області удосконалять системи відеоспостереження

15 апреля 2022 г., 13:45

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У Львові презентували проєкт “Vision”, який передбачає розширення функціоналу централізованої системи відеоспостереження у Львівській області для забезпечення правопорядку та підсилення оборони.



Львівський ІТ Кластер долучається до проєкту фінансово. Він профінансує закупівлю програмного забезпечення для системи надточного розпізнавання людей та автомобілів.



Проєкт “Vision” реалізовується у співпраці Львівського ІТ Кластера, Львівської обласної військової адміністрації та Головного управління національної поліції у Львівській області.



“Я вдячний Львівському ІТ Кластеру та обласній владі за розбудову системи відеонагляду. Це дозволить поліції пришвидшити процес проведення всіх заходів, які ми проводимо під час розкриття та недопущення злочинів. Це особливо актуально в умовах воєнного часу, бо люди потребують відчуття захисту”, – зазначає Олександр Шляховський, керівник Головного управління національної поліції у Львівській області.



Завдяки проєкту “Vision” після першого етапу його реалізації органи забезпечення правопорядку та оборони зможуть аналізувати та розпізнавати задані параметри автомобілів, навіть коли наявні неповні дані про транспортний засіб, що є критично важливо при обробці даних свідків подій. Окрім того, швидкість обробки аналітичних даних в системі збільшується в 100 разів, та забезпечується надшвидкий пошук в базі з 2 мільярдів записів по зафіксованих транспортних засобах.



“Ми раді, що Львівщина демонструє першість у впровадженні такої системи безпеки. І Львівський ІТ Кластер долучений до цього процесу. Для нашої спільноти це важливо, бо після 24 лютого, в наш регіон переїхало дуже багато ІТ-спеціалістів. За нашим підрахунками перебуває від 70 000 до 100 000 людей. І для нас їхня безпека – це пріоритет. Я вдячний компаніям Кластера, які долучилися до підтримки проєкту “Vision” – наголошує Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера.



Крім того, інтегрована система відеоспостереження Львова та Львівської області отримує можливість каскадування міських та обласних платформ безпеки інших регіонів, тобто стає міжрегіональним безпековим хабом, що забезпечує пошук злочинців без врахування територіальних обмежень. В умовах війни це дозволить вирішити важливе завдання зі знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, що переміщуються територією країни.



Львівський ІТ Кластер висловлює подяку компаніям-учасницями спільноти за підтримку проєкту “Vision”: Artelogic, Avenga, AXDRAFT, EPAM, Euristiq, Forbytes, GIS Art, GlobalLogic Ukraine, Grid Dynamiсs, Impressit, Indeema Software, Interlogic, LaSoft, Lemberg Solutions, N-iX, OTAKOYI, Quintagroup, Reenbit, Relevant Ssoftware, SoftServe (Благодійний Фонд “Відкриті очі”), Sombra, Squad, Stepico Games, Temy, Vector Software, VITech, Waverley Software.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист