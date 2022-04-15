Перші у світі чіпи Wi-Fi 7 від Broadcom забезпечують передачу даних до 11,5 ГБіт/с

15 апреля 2022 г., 14:45

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Компанія Broadcom анонсувала перші у світі чіпи Wi-Fi 7, призначені для використання у маршрутизаторах, домашніх та клієнтських пристроях, а також корпоративних точках доступу.

Як підкреслюється, новинки забезпечують більш ніж дворазовий приріст швидкості у порівнянні з актуальними рішеннями Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E, а також менші затримки та значне збільшення радіусу дії.



На сьогодні Wi-Fi 7 є найбільш просунутим стандартом Wi-Fi. Подвоєння пропускної спроможності бездротових мереж вдалося отримати внаслідок використання каналів шириною 320 МГц, які виділяються в діапазоні 6 ГГц. Використання технології Automatic Frequency Coordination дозволяє оптимально використовувати доступний спектр частот для забезпечення роботи потужних точок доступу, а також розширити радіус їхньої дії як у приміщенні, так і на вулиці.



Компанія представила відразу п'ять чіпів: BCM67263, BCM6726, BCM43740, BCM4370 та BCM4398.



Оптимізований для ринку домашніх точок доступу Wi-Fi чіп BC67263 має в оснащенні один радіочастотний модуль 6 ГГц, підтримує канали шириною 320 МГц, чотири потоки Wi-Fi 7, а швидкість передачі даних сягає 11,5 ГБіт/с. Чіп BCM6726 також оптимізований для ринку домашніх точок доступу. Він оснащений радіочастотним модулем, який може працювати у діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц. Чіп підтримує канали шириною до 160 МГц та забезпечує швидкість до 5,75 ГБіт/с.



Чіп BCM43740 націлений на використання у корпоративних Wi-Fi-роутерах. Він підтримує чотири потоки Wi-Fi 7 і може функціонувати у діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц, забезпечуючи швидкість до 11,5 ГБіт/с.



Ще один виріб для корпоративного ринку - BCM43720, він підтримує два потоки Wi-Fi 7, здатний працювати в діапазонах 2,4, 5 та 6 ГГц, забезпечуючи швидкість до 2,88 ГБіт/с.



На додаток до цього Broadcom представила оптимізований для смартфонів чіп BCM4398, що поєднує можливості Wi-Fi 7 і Bluetooth 5. Він підтримує два потоки Wi-Fi 7 і забезпечує ширину каналу до 320 МГц. Швидкість передачі при цьому може сягати 6,05 ГБіт/с.



Зараз Broadcom тестує представлені вироби разом із партнерами. Коли стануть доступні пристрої на базі цих чіпів наразі невідомо.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист