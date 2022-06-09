У iPadOS 16 ставка робиться на багатозадачності та спільній роботі

9 июня 2022 г., 17:23

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На конференції WWDC 2022 компанія Apple анонсувала свою найновішу операційну систему для планшетів – iPadOS 16.



«iPad - це наш найуніверсальніший пристрій, і ми раді досягти того, що він може зробити з iPadOS 16», - сказав Крейг Федерігі, старший віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення. - «Завдяки Stage Manager, який виводить багатозадачність на iPad на абсолютно новий рівень, а також нові способи обміну та співпраці за допомогою Messages, Safari та нової програми Freeform, а також нові професійні функції, як-от Reference Mode і Display Zoom, користувачі можуть отримати ще більше зроблено на iPad».



Базову ставку в iPad на чіпах M1 виробник зробив на багатозадачність. Так, з'явиться функція Stage Manager, що дозволяє (як й ​​в macOS Ventura) показувати запущені програми у вигляді вікон, що масштабуються. Як повідомляється, чотири програми можна буде відкрити на екрані самого iPad і ще плюс чотири - на екрані зовнішнього підключеного дисплея.



Freeform, новий потужний додаток для спільної роботи з гнучким полотном, дає користувачам можливість переглядати, ділитися та співпрацювати в одному місці, не турбуючись про макети та розміри сторінок, і з повною підтримкою Apple Pencil. Користувачі можуть переглядати внески інших під час додавання вмісту або редагування, насолоджуючись при цьому простір для співпраці в реальному часі. З’явившись на iPadOS 16 пізніше цього року, Freeform дозволяє співробітникам починати сеанс з FaceTime і переглядати оновлення від інших прямо в ланцюжку повідомлень. Freeform підтримує роботу з різними форматами документів, включаючи PDF.



iPadOS 16 пропонує нові потужні функції, які роблять iPad Pro незамінним інструментом для творчих професіоналів. Режим «Референс» дозволяє 12,9-дюймовому iPad Pro з дисплеєм Liquid Retina XDR відповідати вимогам по кольору в таких робочих процесах, як перегляд і схвалення, сортування кольорів і композування, де точні кольори та стабільна якість зображення мають вирішальне значення.



Завдяки продуктивності розробленого Apple чіпа M1, Display Zoom тепер дозволяє користувачам збільшити щільність пікселів дисплея, щоб вони могли переглядати більше у своїх програмах, що особливо корисно при використанні розділеного перегляду. Завдяки віртуальній пам’яті сховище iPad можна використовувати для розширення доступної пам’яті для всіх програм, а також надає до 16 гігабайт пам’яті для найвибагливіших програм, що допомагає зробити багатозадачність абсолютно безперебійною.



iPadOS стає все більш схожою до звичайних настільних операційних систем. Додатки настільного класу надають нові можливості, оптимізовані для дисплея iPad, від системних елементів і взаємодій до нових функцій, доступних на Mac, включаючи послідовне скасування та повторення в системі, перероблений досвід пошуку та заміни, налаштування панелі інструментів, можливість відредагувати розширення файлів і переглянути розмір папки у Файлах тощо.



Оновлення вже доступне у вигляді прев'ю-версії для розробників, загальнодоступна бета-версія ОС з'явиться наступного місяця. Повноцінний реліз iPadOS 16 відбудеться восени. Нова операційна система буде доступна для iPad п'ятого покоління або новіше.

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