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Приєднуйтесь до DevFest for Ukraine - 14-15 червня! 

9 июня 2022 г., 18:05

Приєднуйтесь до DevFest for Ukraine - 14-15 червня!

Приєднуйтесь до глобальної благодійної технологічної конференції DevFest for Ukraine, яка пройде в онлайн-форматі 14-15 червня.

Зроби пожертву на підтримку України та навчайся у 20 спікерів, які формують майбутнє Android, Web та AI.

Два дні. Три потоки: Android, Web та AI.

Спікери, які формують технологічну індустрію: Romain Guy та Chet Haase - будують Android з 1.0, Jhey Tompkins та Una Kravets - команда Chrome, Тобі Уолш - професор штучного інтелекту.

І головне: 100% зібраних коштів підуть безпосередньо трьом ГО в Україні - Come Back Alive, Nova Ukraine, Voices of Children.

Більше деталей на https://devfest.gdg.org.ua/

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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