Приєднуйтесь до DevFest for Ukraine - 14-15 червня! 

9 июня 2022 г., 18:05

Приєднуйтесь до глобальної благодійної технологічної конференції DevFest for Ukraine, яка пройде в онлайн-форматі 14-15 червня.



Зроби пожертву на підтримку України та навчайся у 20 спікерів, які формують майбутнє Android, Web та AI.



Два дні. Три потоки: Android, Web та AI.



Спікери, які формують технологічну індустрію: Romain Guy та Chet Haase - будують Android з 1.0, Jhey Tompkins та Una Kravets - команда Chrome, Тобі Уолш - професор штучного інтелекту.



І головне: 100% зібраних коштів підуть безпосередньо трьом ГО в Україні - Come Back Alive, Nova Ukraine, Voices of Children.



Більше деталей на https://devfest.gdg.org.ua/

