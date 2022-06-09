Перший у рф ноутбук на російському процесорі буде дорожчим за MacBook

9 июня 2022 г., 16:26

Як пишуть мордорські ЗМІ, у росії анонсували вихід першого ноутбука на базі російського процесора “Байкал-М”, який побудовано на платформі Arm.



Випускає пристрій російська компанія «Промобіт», використовуючи материнську плату розроблену російською компанією «Елпітех».



Bitblaze Titan BM15 з 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм, оснащено SSD-накопичувачем місткістю до 512 ГБ, 16 ГБ ОЗУ. У якості ОС використовується Linux.



Ноутбук на базі “Байкал-М” з вісьма ядрами Cortex A57 із частотою до 1,5 ГГц та вбудованим графічним прискорювачем Mali-T628 із частотою до 700 МГц, як кажуть експерти, можна порівняти по потужності з рішенням, використовуючим чіп Intel рівня 2010 року. До того ж дискретна відеокарта у Bitblaze Titan BM15 не передбачена.



Ноутбук від «Промобіт» буде коштувати близько 120 тисяч рублів, тобто майже 2000 долл. За таку суму, до речі, можна купити досить оснащений MacBook останнього покоління.



Слід зазначити, що процесори “Байкал-М” вироблялись на заводах TSMС, зараз їх випуск там заборонено.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист