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У Чорнобилі відкрили електростанцію на 2244 сонячних модулі

15 апреля 2025 г., 10:25
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Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук разом з Послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Аранда Хагу, Секретарем Рада національної безпеки і оборони України Олександром Литвиненком та головою Державного агентства з управління зоною відчуження Григорієм Іщенком відкрили новий об’єкт “зеленої” енергетики у Чорнобилі – фотоелектричну станцію.
 
«Реалізація проекту вартістю понад 30 млн грн стартувала у 2019 році і була зупинена з початком повномасштабного вторгнення. Але восени 2024 року цей процес вийшов на фінішну пряму. Сьогодні сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під’єднана до об’єднаної енергосистеми України. Це – 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тис кв. м», - повідомила Світлана Гринчук.
 
За її словами, поява станції – це успіх, який є продовженням амбітного плану з розвитку відновлюваної енергетики в зоні відчуження. А головне – “зелена” генерація в Чорнобилі - це можливість перетворити територію минулої трагедії на осередок генерації чистої енергії та сталого розвитку.
 
“Особлива подяка за підтримку в реалізації цього проекту Уряду Іспанії. Іспанія має план до 2030 року перейти на 70% “зеленої” енергетики в економіці і підтримує нас на шляху до енергоефективності. Ця країна є ключовим фінансовим партнером у створенні нової сонячної станції. Будівництво відбулося за кошти, які було виділено Урядом Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу. Це надважливе та дуже своєчасне вкладення у нашу “зелену” енергетику”, - зазначила Світлана Гринчук.
 

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