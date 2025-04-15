NVIDIA інвестує 500 млрд дол. І перше буде вироблятиме суперкомп’ютери у США

15 апреля 2025 г., 9:35

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Компанія NVIDIA офіційно оголосила про амбітні плани з виробництва суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом виключно на території США.

Для цього технологічний гігант об’єднав зусилля з провідними партнерами — TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor і SPIL, щоб побудувати нові заводи та зміцнити глобальні ланцюжки поставок.

NVIDIA вже розпочала виробництво чипів Blackwell на заводах TSMC у Фініксі (шт Аризона). Для пакування та тестування чипів у Аризоні залучені компанії Amkor і SPIL.

Також NVIDIA планує розгорнути потужності з виготовлення суперкомп’ютерів у Техасі - у Х’юстоні (з Foxconn) та Далласі (з Wistron). Масове виробництво на цих об’єктах має стартувати протягом наступних 12–15 місяців.

Разом із виробничими партнерами компанія замовила понад один мільйон квадратних футів виробничих площ для створення та тестування чипів NVIDIA Blackwell в Аризоні та суперкомп’ютерів AI у Техасі.

Загалом протягом наступних чотирьох років NVIDIA інвестує до 500 млрд дол. у створення AI-інфраструктури в США. Ці зусилля, за прогнозами компанії, створять сотні тисяч нових робочих місць і принесуть економічний ефект у трильйони доларів у найближчі десятиліття. У компанії зазначають, що суперкомп’ютери NVIDIA стануть основою для так званих "AI-фабрик" — нового покоління дата-центрів, призначених виключно для обробки штучного інтелекту.

«Вперше «двигуни» світової AI-інфраструктури будуються у США. Американське виробництво дозволяє нам краще відповідати на зростаючий попит, зміцнювати ланцюжки поставок і підвищувати стійкість», — зазначив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA.

Також повідомляється, що для проєктування та управління новими заводами NVIDIA використовуватиме власні передові технології, зокрема платформу Omniverse для створення цифрових двійників заводів і систему Isaac GR00T для автоматизації виробництва за допомогою роботів. Цей крок знаменує собою важливий етап у розвитку AI-індустрії та зміцненні технологічної незалежності США.

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