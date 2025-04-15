IDC прогнозує зростання у Європі витрат на безпеку на 11,8% у 2025 р.

15 апреля 2025 г., 11:45

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За прогнозами IDC, у 2025 році витрати у Європі на безпеку зростуть на 11,8% у порівнянні з попереднім роком. Геополітичні події, активізація кіберзлочинності та посилення регуляторного середовища спонукають європейські організації до прийняття все більш складних заходів захисту. Очікується, що витрати на безпеку залишатимуться високими протягом прогнозованого періоду 2023-2028 років і досягнуть майже 97 мільярдів доларів до 2028 року.

Очікується, що в Чеській Республіці та Угорщині в 2025 році буде зафіксовано найшвидше зростання витрат на безпеку в Європі - на 15,4% і 14,1% в річному обчисленні відповідно, оскільки організації в цих країнах продовжують зміцнювати свій потенціал безпеки і відповідати передовим стандартам в умовах швидкої цифрової трансформації. Третьою країною в Європі за темпами зростання витрат на безпеку в 2025 році буде Ірландія, де очікується річне зростання на 13,3%, що зміцнить її позиції як передового технологічного центру, в тому числі і в сфері безпеки.

Прогнозується, що ПЗ для забезпечення безпеки буде найбільшою і найбільш швидкозростаючим сегментом в Європі, на яке припадатиме більше половини загальних витрат на безпеку, а очікуваний річний темп зростання становитиме 14,8%. Таке динамічне зростання буде стимулюватися хмарними платформами захисту додатків (CNAPP), програмним забезпеченням для управління ідентифікацією та доступом, а також рішеннями для аналізу безпеки, оскільки організації все частіше використовують ці технології для захисту свого цифрового сліду, що розширюється.

«Витрати на кібербезпеку в Європі відображають зміни, що відбулися, коли безпека стала критично важливим фактором розвитку бізнесу, а не просто технічною необхідністю», - зазначає Ромен Фушеро (Romain Fouchereau), старший менеджер з досліджень IDC Security. - Геополітична напруженість, нормативно-правове регулювання та зростаюча частота кіберзагроз змушують організації надавати кібербезпеці пріоритетне значення в рамках своїх більш широких стратегічних цілей. Щоб безпечно впроваджувати нові технології, компанії створюють стійкі системи безпеки, здатні протистояти кібератакам та ринковим збоям. Вони також прагнуть захистити складні ІТ-середовища, забезпечуючи при цьому безпечну і масштабовану цифрову трансформацію. Це стимулює інвестиції в більш складні заходи безпеки, які відповідають бізнес-цілям і довгостроковим цифровим стратегіям».

Що стосується галузей, то, за прогнозами, аерокосмічна, оборонна і банківська галузі будуть лідерами європейського зростання витрат на безпеку в 2025 році, кожна з яких зросте на 13,5% в річному обчисленні. Далі слідують ринки капіталу з показником 13,3%.

«Динамічна геополітична ситуація в Європі суттєво впливає на зростання витрат на безпеку в таких критично важливих галузях, як аерокосмічна та оборонна промисловість, а також комунальне господарство, оскільки вони прагнуть все більше захищати свою інфраструктуру від кібератак. Крім того, зростаюча витонченість кіберзлочинності, що посилюється поширенням генеративного АІ, також спонукає все більше компаній шукати все більш просунуті рішення для забезпечення безпеки. Нарешті, такі нормативні акти, як NIS2, збільшують витрати на безпеку в таких галузях, як банківська справа та ринки капіталу, які потребують більш суворого нагляду та посиленого управління ризиками кібербезпеки», - зазначає старший науковий аналітик Володимир Живадінович (Vladimir Živadinović), аналітик IDC.

У 2025 році дуже великий бізнес (1 000+ співробітників) залишатиметься домінуючим сегментом витрат на безпеку в Європі, на який припадатиме трохи менше половини всього ринку. Однак малий і середній бізнес (10-499 співробітників) буде розвиватися найшвидшими темпами, що зумовлено збільшенням кількості кіберзлочинів, спрямованих на цей сегмент, посиленням регуляторного тиску і зростанням усвідомлення безпеки як стратегічного фактору розвитку бізнесу.

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