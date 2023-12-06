У 2023 році світові поставки смартфонів досягнуть найнижчого рівня майже за десятиліття

6 декабря 2023 г., 13:45

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Згідно з прогнозом Counterpoint Research щодо глобальних поставок смартфонів у 2023 році, вони знизяться на 5% у порівнянні з попереднім роком і досягнуть 1,2 мільярда одиниць. І це є найнижчим показником майже за десятиліття.



Однак очікується, що в четвертому кварталі цього року поставки зростуть на 3% у річному вимірі і досягнуть 312 млн одиниць.



Прогнозується, що поставки в Північній Америці та Європі залишаться на низькому рівні. Але Китай і ринки, що розвиваються, такі як Близький Схід і Африка та Індія, змогли вирватися зі спаду і відновляться, щоб стати новими драйверами зростання на ринку смартфонів, починаючи з IV кв. 2023 року.



Очікується, що Apple, яка зазвичай є лідером ринку в четвертому кварталі зі своїми новими пристроями, у четвертому кварталі року зафіксує падіння обсягів на 3%, головним чином через агресивну експансію Huawei в Китаї та тривалу затримку з оновленням смартфонів в Японії. Однак компанія намагатиметься компенсувати падіння фізичних обсягів за рахунок зростання у вартісному вираженні завдяки кращому асортименту продукції. У IV кв. 2022 року частка відвантажень серії iPhone 14 Pro у всій серії iPhone 14 склала 61%. У четвертому кварталі цього року, за прогнозами, частка iPhone 15 Pro в загальному обсязі поставок 15-тої серії зросте до 65%.



Після того, як зусилля з розпродажу закінчаться відносно здоровим запасом на кінець року, поставки смартфонів у 2024 році, за прогнозами, зростуть на 3% порівняно з попереднім роком. Counterpoint також очікує відновлення, зосередженого на ринках, що розвиваються, підкріпленого зростанням споживчої довіри та покращенням макроекономічних умов.



У 2024 році Apple буде йти у рівень зі зростанням ринку, хоча і стикатиметься з тиском на своїх традиційних ринках. Очікується, що стримувати зростання компанії протягом усього наступного року буде збереження високих процентних ставок у США, що негативно вплинуло на споживчі витрати, та посилення конкуренції на китайському ринку преміальних смартфонів, головним чином через активізацію Huawei,



Huawei, завдяки нещодавно випущеній серії Mate 60 5G і пристроям попереднього покоління серії P, досягла величезного успіху в третьому кварталі 2023 року. Якщо припустити, що виробник зможе розширити виробництво своїх SoC Kirin за допомогою партнерств, очікується, що бренд продовжить зростати на 37% у 2024 році.



«Очікується, що Індія, яка зберігає імпульс до преміалізації, стане новим фокусом зростання Apple. Прогнозується, що поставки Apple в Індію зростуть на 23% у 2024 році. Однак через відставання від Huawei в Китаї частка Apple на світовому ринку неминуче дещо знизиться в четвертому кварталі 2023 року та протягом 2024 року», зазначила заступник директора Counterpoint Ліз Лі (Liz Lee).

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