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Україна бере участь в розробці «Європейського цифрового гаманця» разом з країнами ЄС

6 декабря 2023 г., 12:25
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Україна бере участь в розробці «Європейського цифрового гаманця» разом з країнами ЄС

Україна взяла участь у дводенному семінарі виконавчого комітету консорціуму POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) в Амстердамі. Під час події представники 19 країн-членів Євросоюзу та України обговорили технічні аспекти впровадження «Європейського цифрового гаманця». Це мобільний продукт, який дасть змогу людям в електронній формі зберігати свої ідентифікаційні дані (еID) і зручно користуватися та ділитися ними як у межах своєї країни, так і за кордоном для отримання різних видів послуг.

Ідеться про можливість відкривати банківський рахунок онлайн зручно та безпечно, мати постійний доступ до водійських прав у телефоні, користуватися електронним підписом та отримувати електронні медичні рецепти. Після запровадження продукту українці зможуть використовувати «Дію» в ЄС, а європейці – свої цифрові гаманці в Україні.

Нагадаємо, консорціум POTENTIAL об’єднує 19 країн Європи та має на меті покращити доступ громадян до надійних і безпечних засобів електронної ідентифікації та послуг. Консорціум працює над розробкою «Європейського цифрового гаманця». Україна – єдина країна в складі консорціуму, яка наразі не член ЄС, але вже активно бере участь у процесі формування майбутнього цифрової ідентифікації ЄС.

Участь «Мінцифри» в пілотному проєкті EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що реалізується естонською «Академією електронного управління» (eGovernance Academy).

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