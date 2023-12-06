Процесори Intel "Emerald Rapids" будуть оснащені 64 ядрами

6 декабря 2023 г., 14:25

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За інформацією, отриманою завдяки витоку конфіденційних слайдів Intel, стали відомі деякі додаткові подробиці й оцінки продуктивності прийдешніх процесорів Intel Xeon 5-го покоління "Emerald Rapids". Очолить сімейство Emerald Rapids топовий процесор Xeon 8592+ з 64 ядрами та 128 потоками, підтримуваними масивним L3-кешем об'ємом 480 МБ. Для мінімізації затримок і підвищення продуктивності в новій лінійці переходять від 4-клітинного до 2-клітинного дизайну. Дизайн використовує архітектуру P-Core під ISA Raptor Cove та обіцяє на 40% вищу продуктивність, як порівняти з поточними процесорами 4-го покоління "Sapphire Rapids", у застосунках штучного інтелекту з використанням рушія Intel AMX. Кожен чіплет має 35 ядер, три з яких відключено, при цьому кожен чіплет має два контролери пам'яті DDR5-5600 MT/s, які керують двома каналами пам'яті кожен і перетворюють це на восьмиканальний дизайн. На кожен кристал припадає по три контролери PCIe, так що всього їх шість.



Нові протоколи та прискорювачі штучного інтелекту також підтримуються в новій лінійці. Тепер сімейство Emerald Rapids підтримує Compute Express Link (CXL) Types 1/2/3 на додаток до 80 ліній PCIe Gen 5 і поліпшеного Intel Ultra Path Interconnect (UPI). Чотири контролери UPI розподілені по двох матрицях. Крім того, такі функції, як чотири вбудовані в матрицю прискорювачі Intel, оптимізований режим живлення і поліпшення на 17% робочих навантажень загального призначення, дають змогу говорити про те, що це великий крок вперед, порівнюючи з поточним поколінням. Більша частина цих технологій використовується в наявних моделях Sapphire Rapids, а нове покоління ще більше розширює можливості обробки AI.



Очікується, що офіційна інформація про Intel Xeon 5-ого покоління Emerald Rapids з'явиться 14 грудня.

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