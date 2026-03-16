Meta готує масштабні звільнення через витрати на АІ - до 20% штату

Як йдеться в ексклюзивному матеріалі Reuters, корпорація Meta планує масштабну хвилю звільнень, яка може торкнутися 20% або більше персоналу компанії. Про це агенції повідомили джерела, знайомі з планами керівництва.



Основною причиною скорочень є необхідність компенсувати колосальні витрати на розбудову інфраструктури штучного інтелекту, а також зростаюча ефективність праці, яку забезпечують АІ-асистенти.



Станом на кінець 2025 року в компанії працювало майже 79 тис осіб, тож під скорочення можуть потрапити близько 16 тис співробітників. Це стане найбільш значущою реструктуризацією з періоду 2022–2023 років, який у компанії називали «роком ефективності».



Генеральний директор компанії Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) зосередив зусилля на розвитку генеративного АІ, плануючи інвестувати 600 млрд дол. у будівництво дата-центрів до 2028 року. Раніше цього тижня Meta придбала соцмережу для АІ-агентів Moltbook та виділила щонайменше 2 млрд дол. на купівлю китайського стартапу Manus. Цукерберг зауважив, що інвестиції вже дають плоди, оскільки проєкти, які раніше потребували великих команд, тепер виконуються однією людиною.



Попри значні витрати, компанія стикається з технологічними труднощами: запуск великої моделі Llama 4 під назвою Behemoth було скасовано, а нова розробка Avocado поки що не виправдовує очікувань за продуктивністю.



Речник компанії Енді Стоун (Andy Stone) назвав інформацію про звільнення «спекулятивною», проте джерела стверджують, що топменеджери вже отримали вказівки щодо підготовки планів скорочення витрат.



Плановані звільнення в Meta сигналізують про перехід великого техсектору від стадії «року ефективності» до стадії «заміщення працівників штучним інтелектом». На відміну від попередніх хвиль скорочень, які були реакцією на роздуті штати після пандемії, поточна ініціатива має чіткий структурний характер: компанія переспрямовує мільярди доларів із фонду оплати праці на закупівлю обчислювальних потужностей та будівництво дата-центрів. Марк Цукерберг фактично ставить на карту майбутнє корпорації, намагаючись не відстати від конкурентів у гонці озброєнь генеративного АІ.



Скорочення 20% штату на фоні витрат у 600 млрд дол. є чітким сигналом інвесторам: Meta готова до радикальної трансформації, де людський капітал відходить на другий план перед потужністю серверів. Цей тренд є загальним для галузі, про що свідчать аналогічні кроки Amazon та Block, і він може призвести до фундаментальної зміни ринку праці в ІТ-сфері вже до кінця 2026 року.

