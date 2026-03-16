Ринок корпоративних SSD зріс на 51,7% завдяки АІ-буму та дефіциту жорстких дисків

16 марта 2026 г., 11:45

Широке впровадження робочих навантажень АІ для інференсу в четвертому кварталі 2025 року значно підвищило вимоги до систем зберігання даних згідно з останніми висновками TrendForce. Підприємства прискорили оновлення своїх серверів загального призначення, тоді як дефіцит пропозиції HDD підштовхнув частину попиту до рішень на базі SSD. Ці фактори разом призвели до зростання сукупної виручки п'яти провідних світових постачальників корпоративних SSD на 51,7% порівняно з попереднім кварталом, що в грошовому еквіваленті перевищило 9,9 млрд дол.



Samsung зберегла свою лідируючу позицію, повідомивши про виручку в розмірі майже 3,66 млрд дол. у четвертому кварталі 2025 року, що на 49,7% більше, ніж у попередньому кварталі. Компанія продемонструвала силу своєї вертикально інтегрованої бізнес-моделі. На тлі зростаючого занепокоєння щодо потенційного дефіциту DRAM багато клієнтів звернулися до Samsung, оскільки вона може покладатися на власне виробництво DRAM та NAND Flash для забезпечення стабільних постачань SSD. Зараз Samsung повністю розгорнула лінійку 176-шарових корпоративних QLC SSD, від яких очікується значне зростання постачань у 2026 році.



SK Group, що включає SK hynix та Solidigm, посіла друге місце. Компанія Solidigm вже тривалий час зосереджена на високоефективних QLC SSD великої місткості, і попит на ці продукти прискорився наприкінці 2025 року. У результаті загальна виручка групи зросла більш ніж на 75% до 3,26 млрд дол., що стало найшвидшим темпом зростання серед провідних постачальників. Частка ринку SK Group піднялася до 30,2%. Група розробила чітку дорожню карту продуктів, що зміцнює її позиції в сегменті корпоративних SSD та враховує зсув у генеративних АІ навантаженнях від навчання до інференсу.



Micron зайняла третє місце з виручкою понад 1,4 млрд дол., що відображає зростання на 41,4% порівняно з минулим кварталом. Компанія навмисно скоротила частку споживчих SSD у своєму портфелі та зосередилася на сегменті корпоративних накопичувачів з вищою маржою. Micron розробляє SLC SSD з високими показниками щоденного перезапису для підтримки АІ навантажень, зокрема для операцій кешування. Ці продукти мають стати важливою частиною стратегії компанії на ринку АІ сховищ.



Компанія Kioxia отримала 1,16 млрд дол. виручки, що на 18,9% більше за попередній період. Хоча її зростання відставало від деяких конкурентів, компанія продовжує інвестувати в довгострокові можливості, пов'язані зі зберіганням даних для АІ.



SanDisk повідомила про виручку в 440 млн дол., що на 63,6% більше, ніж раніше. Незважаючи на меншу базу виручки, високі темпи зростання є помітними. Очікується, що SanDisk значно збільшить частку постачань SSD на базі QLC у 2026 році, що сприятиме зростанню внеску корпоративних продуктів.



TrendForce зазначає, що інтерфейс PCIe 5.0 стане мейнстрімом у 2026 році, тоді як кількість біт корпоративних SSD, що постачаються на ринок, продовжуватиме зростати. Це означає, що загальний дохід від корпоративних SSD потенційно може подвоїтися наступного року. Конкуренція між постачальниками не буде визначатися виключно кількістю шарів NAND. Натомість лідерство дедалі більше залежатиме від того, які компанії зможуть першими надати стабільні рішення PCIe 6.0 та розробити SSD продукти, оптимізовані спеціально для робочих навантажень АІ.



Стрімке зростання ринку SSD свідчить про глибоку структурну перебудову інфраструктури дата-центрів під потреби АІ. Перехід від фази навчання нейромереж до інференсу створює попит на накопичувачі, що здатні забезпечити мінімальні затримки при обробці запитів користувачів. Дефіцит HDD лише прискорив цей неминучий процес, змушуючи корпоративний сектор інвестувати у більш швидкі та дорогі технології. Успіх SK Group підкреслює правильність ставки на архітектуру QLC, яка раніше вважалася компромісною, але тепер стала ідеальним рішенням для зберігання гігантських масивів даних. Майбутня інтеграція PCIe 6.0 та спеціалізація Micron на кеш-пам'яті вказують на те, що ринок накопичувачів перетворюється на високотехнологічну арену, де швидкість доступу до даних стає таким же критичним фактором, як і швидкість самих обчислень.

