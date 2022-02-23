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Понад 20 тис. звернень обробили за рік сервісні центри компанії MTI

23 февраля 2022 г., 11:55
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Понад 20 тис. звернень обробили за рік сервісні центри компанії MTI

За 2021 рік сервісні центри компанії MTI обробили понад 20 тис. звернень від приватних та корпоративних партнерів із сервісного обслуговування. З них близько 30% від кінцевих користувачів та 70% – від компаній-партнерів.

Нижче зібраний Топ-5 техніки, з якою клієнти частіше за все зверталися до сервісних центрів мережі MTI Hi-Tech Engineering у 2021 році.

№1 – відеокарти та материнські плати

Якщо говорити про інтенсивність навантаження на техніку, то не дивно що на першому місці серед звернень із несправностями опинилися комп’ютерні компоненти, а саме відеокарти та материнські плати. Ця категорію складають близько 70% від усіх ремонтів за 2021 рік.

Цікаво, що з огляду на дефіцит у продажах, кількість ремонтів цих пристроїв за гарантією виробника зменшилася приблизно на 30% (YoY), тоді як негарантійні ремонти комплектуючих навпаки кількісно зростають.

№2 – ноутбуки

Ще одним видом техніки, яка найчастіше вимагає сервісної підтримки, звичайно, є ноутбуки та ПК. Найчастішими проблемами у ноутбуків після певного терміну експлуатації серед користувачів були зависання, несправності при вмиканні-вимиканні пристрою, непрацюючий екран тощо.

Особливо, кількість ремонтів ноутбуків зросла після того, як у компанії МТІ зробили діагностику безплатною, навіть якщо клієнт відмовляється від ремонту, або ремонт неможливий. Одним із чинників, на який звертають увагу, користувачі при виборі сервісного центру, можна назвати й наявність додаткових послуг, таких, наприклад, як післяремонтне тестування для виявлення можливих прихованих дефектів.

№3 – техніка для друку

В MTI Hi-Tech Engineering – це один із найбільш швидко зростаючих напрямків за кількістю ремонтів. В цьому сегменті техніки також користується популярністю послуга з підключення, запуску та діагностики друкувальних пристроїв безпосередньо у клієнта, що було відзначено і в кількості звернень до «Технічного центру МТІ».

№4 – блоки живлення

Якщо раніше блоки живлення частіше міняли, то зі зростанням цін на цю категорію товарів побільшало й звернень щодо ремонту таких виробів. У 2021 році ремонти блоків живлення зайняли четверте місце по кількості звернень у сервісні центри MTI Hi-Tech Engineering.

№5 – монітори та проєктори

За комплектуючими та блоками живлення також слідують запити щодо відновлення справності моніторів та проєкторів. Це – п’ята група техніки, яку найчастіше ремонтували в сервісних центрах MTI. Шляхом авторизації на проведення гарантійних ремонтів таких виробників, як BenQ, IiYama, Viewsonic, Eizo компанія має доступ до оригінальних запчастин, що в стислі терміни доставляються з Європи. Тому, в більшості випадків, на такі ремонти іде не більше 14 днів.

Найдорожчий пристрій, що був направлений на ремонт у MTI Hi-Tech Engineering – плоттер (друкарська техніка), вартість якого становила більш ніж 200 тис. грн. Найдешевший – комп'ютерна миша за 50 грн. Вартість ремонту відрізняється по окремих видах техніки. Найпростіший ремонт буде коштувати 250 грн в незалежності від вартості виробу.

В середньому, за наявності усіх комплектуючих, термін ремонту техніки складає від одного до семи днів, в окремих випадках при потребі додаткової післяремонтної діагностики – він може займати до 14 днів.

Слід зауважити, що MTI Hi-Tech Engineering на початку 2021 року було реорганізовано і виділено в окремий підрозділ в структурі компанії MTI. Оновлений «Технічний центр» став ланкою, що замикає на собі всі напрямки післяпродажного сервісу, в тому числі й ремонти за гарантією виробників. Компанія уклала контракти з багатьма виробниками техніки і створила повноцінну мережу партнерських сервісних центрів у містах з населенням понад 100 тис. мешканців.

У найближчих планах компанії – розвивати різні додаткові послуги для партнерів та клієнтів, щоб зробити обслуговування максимально якісним, комфортним та гарантувати найширший спектр сервісних послуг. Зокрема, в пріоритеті розширення ремонтних категорій та отримання нових авторизацій від вендорів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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