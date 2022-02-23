Понад 20 тис. звернень обробили за рік сервісні центри компанії MTI

23 февраля 2022 г., 11:55

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За 2021 рік сервісні центри компанії MTI обробили понад 20 тис. звернень від приватних та корпоративних партнерів із сервісного обслуговування. З них близько 30% від кінцевих користувачів та 70% – від компаній-партнерів.

Нижче зібраний Топ-5 техніки, з якою клієнти частіше за все зверталися до сервісних центрів мережі MTI Hi-Tech Engineering у 2021 році.

№1 – відеокарти та материнські плати

Якщо говорити про інтенсивність навантаження на техніку, то не дивно що на першому місці серед звернень із несправностями опинилися комп’ютерні компоненти, а саме відеокарти та материнські плати. Ця категорію складають близько 70% від усіх ремонтів за 2021 рік.

Цікаво, що з огляду на дефіцит у продажах, кількість ремонтів цих пристроїв за гарантією виробника зменшилася приблизно на 30% (YoY), тоді як негарантійні ремонти комплектуючих навпаки кількісно зростають.

№2 – ноутбуки

Ще одним видом техніки, яка найчастіше вимагає сервісної підтримки, звичайно, є ноутбуки та ПК. Найчастішими проблемами у ноутбуків після певного терміну експлуатації серед користувачів були зависання, несправності при вмиканні-вимиканні пристрою, непрацюючий екран тощо.

Особливо, кількість ремонтів ноутбуків зросла після того, як у компанії МТІ зробили діагностику безплатною, навіть якщо клієнт відмовляється від ремонту, або ремонт неможливий. Одним із чинників, на який звертають увагу, користувачі при виборі сервісного центру, можна назвати й наявність додаткових послуг, таких, наприклад, як післяремонтне тестування для виявлення можливих прихованих дефектів.

№3 – техніка для друку

В MTI Hi-Tech Engineering – це один із найбільш швидко зростаючих напрямків за кількістю ремонтів. В цьому сегменті техніки також користується популярністю послуга з підключення, запуску та діагностики друкувальних пристроїв безпосередньо у клієнта, що було відзначено і в кількості звернень до «Технічного центру МТІ».

№4 – блоки живлення

Якщо раніше блоки живлення частіше міняли, то зі зростанням цін на цю категорію товарів побільшало й звернень щодо ремонту таких виробів. У 2021 році ремонти блоків живлення зайняли четверте місце по кількості звернень у сервісні центри MTI Hi-Tech Engineering.

№5 – монітори та проєктори

За комплектуючими та блоками живлення також слідують запити щодо відновлення справності моніторів та проєкторів. Це – п’ята група техніки, яку найчастіше ремонтували в сервісних центрах MTI. Шляхом авторизації на проведення гарантійних ремонтів таких виробників, як BenQ, IiYama, Viewsonic, Eizo компанія має доступ до оригінальних запчастин, що в стислі терміни доставляються з Європи. Тому, в більшості випадків, на такі ремонти іде не більше 14 днів.

Найдорожчий пристрій, що був направлений на ремонт у MTI Hi-Tech Engineering – плоттер (друкарська техніка), вартість якого становила більш ніж 200 тис. грн. Найдешевший – комп'ютерна миша за 50 грн. Вартість ремонту відрізняється по окремих видах техніки. Найпростіший ремонт буде коштувати 250 грн в незалежності від вартості виробу.

В середньому, за наявності усіх комплектуючих, термін ремонту техніки складає від одного до семи днів, в окремих випадках при потребі додаткової післяремонтної діагностики – він може займати до 14 днів.

Слід зауважити, що MTI Hi-Tech Engineering на початку 2021 року було реорганізовано і виділено в окремий підрозділ в структурі компанії MTI. Оновлений «Технічний центр» став ланкою, що замикає на собі всі напрямки післяпродажного сервісу, в тому числі й ремонти за гарантією виробників. Компанія уклала контракти з багатьма виробниками техніки і створила повноцінну мережу партнерських сервісних центрів у містах з населенням понад 100 тис. мешканців.

У найближчих планах компанії – розвивати різні додаткові послуги для партнерів та клієнтів, щоб зробити обслуговування максимально якісним, комфортним та гарантувати найширший спектр сервісних послуг. Зокрема, в пріоритеті розширення ремонтних категорій та отримання нових авторизацій від вендорів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист