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TSMC активизирует R&D техпроцесса 2 нм

24 апреля 2020 г., 16:05

TSMC активизирует R&D техпроцесса 2 нм

Как сообщает DigiTimes, компания TSMC намерена активизировать разработку технологического процесса с детализаций в 2 нм. О начале работ в этом направлении было объявлено в прошлом году.

Напомним, что во второй половине нынешнего года компания планирует запустить процесс производства полупроводников по нормам 5 нм, опередив всех своих конкурентов. Сейчас  TSMC выпускает в больших объемах чипы по технологии 7 нм.

Стоит отметить, что тайваньский производитель почти 9% своего дохода тратит на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так в этом году TSMC по разным оценкам выделит до 3,7 млрд долл. на эти нужды, в 2019 г. показатель был на уровне 3 млрд долл.

Когда именно компания компания планирует вывести технологию 2 нм на уровень коммерческого использования не сообщается. Ранее проходила информация, что чипы по нормам 3 нм TSMC намерена выпускать уже во второй половине 2022 г.

Сегодня на глобальном рынке контрактного производства TSMC занимает доминирующую позицию с долей в 52%.


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