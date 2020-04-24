В условиях пандемии растет доходность мобильных приложений

24 апреля 2020 г., 16:45

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Компания AppsFlyer представила данные о состоянии рынка мобильных приложений в условиях пандемии Covid-19 по состоянию на 23 апреля. В качестве точки отсчета мониторинга принята шестая неделя 2020 г. (25 февраля – 2 марта), когда пандемия привела к введению в действие специальных норм регулирования и карантина в большинстве стран мира.

В текущей ситуации миллиарды людей в большинстве стран мира ежедневно остаются дома. Это приводит к тому, что использование смартфонов становится все более частным. Как следствие растет доходность мобильных приложений.

Так, начиная с 25 февраля (то есть с момента начала пандемии в странах Европы) число новых установок мобильных приложений увеличилось на глобальном уровне на 28%. При этом уверенно растет число как органических, так и неорганических нагрузок.

Эксперты AppsFlyer, кроме того, выделяют целый ряд трендов, наблюдающихся в отдельных сегментах рынка мобильных приложений.

Устойчиво растут выручка и общее число покупок, совершаемых в мобильных приложениях. Общая доходность от покупок в приложениях повысилась на 25% с момента начала пандемии. Вместе с тем рост этого показателя несколько замедлился начиная со второй декады апреля. С этого времени он не превышает 10% в неделю.

В сегменте развлекательных приложений эксперты отмечают неуклонный рост объемов передачи данных, который увеличился по сравнению с концом февраля 2020 г. на 70%. Еженедельный прирост объемов трафика в развлекательных приложениях во второй декаде апреля составил 10%. Число органических установок приложений этой категории остается высоким, при этом далек от стабильности объем неорганических установок приложений. Если за первые шесть недель пандемии их рост составил 170%, то затем его темпы сократились сразу на 35%.

Увеличение доходности на 30% с момента начала пандемии показали приложения для финансовых инвестиций. В течение последней недели этот показатель сократился до 15%. Рост на 17% продемонстрировали к середине апреля приложения для мобильного банкинга, при этом рост числа неорганических установок таких приложений в первые недели пандемии составил 75%.

На 35% с начала пандемии и на 12-16% в течение последней недели возросла доходность казуальных мобильных игр. Нестабильность демонстрируют сегменты Hardcore Gaming (стратегии и ролевые игры) Midcore Gaming (приключения, аркады, симуляторы и т.п.). Так, доходность приложений в категории Hardcore с начала пандемии сократилась на 14%, а за последнюю неделю возросла на 17%. Аналогичной была ситуация и в категории Midcore (-13% и +9% соответственно).

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